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PSG2000/80
Μέγιστη πίεση ατμού 6 bar
130 g/λεπτό συνεχής ατμός
Βολή ατμού 300 γρ.
Σιδερώστε τα ρούχα σας γρήγορα και αποτελεσματικά ολοκληρώνοντας τις δουλειές σας πιο γρήγορα.
Η ειδική κεραμική πλάκα γλιστράει ομαλά σε κάθε ύφασμα. Είναι αντικολλητική, ανθεκτική στις γρατσουνιές και καθαρίζεται εύκολα.
Χάρη στο μικρό του μέγεθος, είναι ελαφρύ και πρακτικό κατά το σιδέρωμα.
Βραβεία
Κριτικές
σε σύγκριση με το ατμοσίδερο EasySpeed GC1742
30% εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στη λειτουργία Eco