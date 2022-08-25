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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 12,2 χιλ./κλειστού τύπου
ενσωματωμένο μικρόφωνο
Μαύρο
Ενδώτια
Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να σταματήσετε τη λίστα αναπαραγωγής για να κάνετε μια κλήση, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει ακύρωση ηχούς, για να απολαμβάνετε καθαρό ήχο όταν μιλάτε. Όταν ακούτε μουσική και podcast, οι εξαιρετικά συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο.
Λατρεύετε την υπηρεσία μετάδοσης ροής υψηλής ανάλυσης; Ακούστε περισσότερες λεπτομέρειες με αυτά τα ακουστικά ήχου υψηλής ανάλυσης. Χάρη στη δυνατότητα αναπαραγωγής υψηλών συχνοτήτων έως 40 kHz, θα ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες εν κινήσει.
Ο οβάλ σωλήνας ήχου και τα τρία μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Απολαύστε άνετη ακρόαση και εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Πλεονεκτήματα
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Μειονεκτήματα
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon