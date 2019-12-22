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  • Πεντακάθαρος ήχος
  • Πεντακάθαρος ήχος
  • Πεντακάθαρος ήχος
  • Πεντακάθαρος ήχος
  • Πεντακάθαρος ήχος
  • Πεντακάθαρος ήχος

Μη διαθέσιμο πλέον

6000 seriesΕνδώτια ακουστικά με μικρόφωνο

PRO6105BK/00

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πεντακάθαρος ήχος
Όταν ο πεντακάθαρος ήχος είναι αυτό που χρειάζεστε. Από λίστες αναπαραγωγής έως podcast και κλήσεις, αυτά τα ενσύρματα ενδώτια ακουστικά παρέχουν το αποτέλεσμα που θέλετε. Επίσης, είναι συμβατά με ήχο υψηλής ανάλυσης: Εάν ακούτε την αγαπημένη σας υπηρεσία μετάδοσης ροής υψηλής ανάλυσης, θα ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες ήχου.
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Πεντακάθαρος ήχος

  • Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση

  • ενσωματωμένο μικρόφωνο

  • Μαύρο

  • Ενδώτια

Ενσωματωμένο μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς για καθαρό ήχο

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να σταματήσετε τη λίστα αναπαραγωγής για να κάνετε μια κλήση, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει ακύρωση ηχούς, για να απολαμβάνετε καθαρό ήχο όταν μιλάτε. Όταν ακούτε μουσική και podcast, οι εξαιρετικά συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο.

Ήχος υψηλής ανάλυσης. Ακούστε περισσότερες λεπτομέρειες

Λατρεύετε την υπηρεσία μετάδοσης ροής υψηλής ανάλυσης; Ακούστε περισσότερες λεπτομέρειες με αυτά τα ακουστικά ήχου υψηλής ανάλυσης. Χάρη στη δυνατότητα αναπαραγωγής υψηλών συχνοτήτων έως 40 kHz, θα ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες εν κινήσει.

3 εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών από καουτσούκ. Άνετη εφαρμογή

Ο οβάλ σωλήνας ήχου και τα τρία μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Απολαύστε άνετη ακρόαση και εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Πλεονεκτήματα

Aigu, clarté

Μειονεκτήματα

Basse

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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