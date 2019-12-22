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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
ενσωματωμένο μικρόφωνο
Μαύρο
Ενδώτια
Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να σταματήσετε τη λίστα αναπαραγωγής για να κάνετε μια κλήση, χωρίς καν να ακουμπήσετε το smartphone. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο διαθέτει ακύρωση ηχούς, για να απολαμβάνετε καθαρό ήχο όταν μιλάτε. Όταν ακούτε μουσική και podcast, οι εξαιρετικά συντονισμένοι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου παρέχουν πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο.
Λατρεύετε την υπηρεσία μετάδοσης ροής υψηλής ανάλυσης; Ακούστε περισσότερες λεπτομέρειες με αυτά τα ακουστικά ήχου υψηλής ανάλυσης. Χάρη στη δυνατότητα αναπαραγωγής υψηλών συχνοτήτων έως 40 kHz, θα ακούτε περισσότερες λεπτομέρειες εν κινήσει.
Ο οβάλ σωλήνας ήχου και τα τρία μεγέθη εναλλάξιμων καλυμμάτων ακουστικών από καουτσούκ εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή. Απολαύστε άνετη ακρόαση και εξαιρετική παθητική απομόνωση θορύβου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Πλεονεκτήματα
Aigu, clarté
Μειονεκτήματα
Basse
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro