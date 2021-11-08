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Μη διαθέσιμο πλέον

PicoPix MaxTVΦορητός προβολέας

PPX720/INT

2.9

| (8) Κριτικές

Κορυφαία φωτεινότητα, ήχος και φορητότητα

Βασισμένος στην τηλεόραση Android, ο PicoPix MaxTV προβάλλει εικόνες μεγέθους έως 120" σε True Full HD. Χάρη στις πολλαπλές διορθώσεις εικόνων, την αυτόματη φωτεινότητα, την μπαταρία διάρκειας έως και 4 ωρών και τη λειτουργία boombox, θα αναρωτιέστε πώς ζούσατε χωρίς αυτόν!

Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαία φωτεινότητα, ήχος και φορητότητα

  • 120" σε True FULL HD 1080p

  • Κορυφαίος ήχος, φωτεινότητα, φορητότητα

  • Εμπειρία τηλεόρασης Android

  • Λειτουργία ραδιοκασετόφωνου Bluetooth

Έξυπνη αυτόματη εστίαση

Έξυπνη αυτόματη εστίαση

Η αυτόματη εστίαση με ένα κλικ εξαλείφει την ταλαιπωρία της μη αυτόματης ρύθμισης. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης και η αυτόματη εστίαση με τεχνολογία AI εξασφαλίζουν πάντα τη λήψη της πιο καθαρής εικόνας, αυτόματα.

Εξαιρετική φορητότητα

Εξαιρετική φορητότητα

Ένας εξαιρετικά μικρός προβολέας PicoPix MaxTV, γεμάτος με όλα όσα χρειάζεστε. Αξιοποιήστε στο έπακρο την μπαταρία 4 ωρών σε λειτουργία προβολής ή 10 ώρες σε λειτουργία Ηχείου Bluetooth. Η λειτουργία Powerbank θα φορτίσει επίσης όλες τις συσκευές σας μέσω της θύρας USB-C ή USB-A.

Τεχνολογία TI DLP/REC709

Τεχνολογία TI DLP/REC709

Η τεχνολογία Texas Instruments DLP, που χρησιμοποιείται σε 9 στους 10 κινηματογράφους παγκοσμίως, προσφέρει ζωντανές εικόνες, βαθιά αντίθεση και φωτεινή εικόνα σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Μπορείτε να αναμένετε μια ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία με ζωντανά χρώματα που προσφέρουν το 100% του σήματος REC709.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.9

από 5

8

Κριτικές

2

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Πλεονεκτήματα

Better brightness, Android TV, super good speakers

Μειονεκτήματα

a bit bulky

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Ημερομηνία χρήσης 2021-10-08

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Ημερομηνία χρήσης 2021-10-08

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Ημερομηνία χρήσης 2021-03-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Ημερομηνία χρήσης 2021-03-25

09/03/2023

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Πλεονεκτήματα

Bonne Qualité image et son

Μειονεκτήματα

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Ημερομηνία χρήσης 2022-02-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Ημερομηνία χρήσης 2022-02-09

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