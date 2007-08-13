Προβολή και διαχείριση φωτογραφιών/άλμπουμ και στον υπολογιστή και στο PhotoFrame

Το Photomanager είναι ένα λογισμικό διαχείρισης φωτογραφιών για υπολογιστή που εκκινεί αυτόματα όταν το PhotoFrame είναι συνδεδεμένο μέσω USB2 σε υπολογιστή. Σας επιτρέπει να βλέπετε και να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα τα άλμπουμ και τις φωτογραφίες σας, είτε στον υπολογιστή είτε στο PhotoFrame. Το PhotoManager εκτελείται σε Windows 2000, XP και Windows Vista. Το λογισμικό θα είναι συμβατό με iPhoto και θα διατίθεται για MAC OS από τον Σεπτέμβριο 2007.