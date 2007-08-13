2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
PCSW200/00
Λογισμικό υπολογιστή για το PhotoFrame
Λογισμικό υπολογιστή PhotoFrame: δωρεάν ενημέρωση αυτόματα ή μέσω του www.philips.com/support
Το Photomanager είναι ένα λογισμικό διαχείρισης φωτογραφιών για υπολογιστή που εκκινεί αυτόματα όταν το PhotoFrame είναι συνδεδεμένο μέσω USB2 σε υπολογιστή. Σας επιτρέπει να βλέπετε και να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα τα άλμπουμ και τις φωτογραφίες σας, είτε στον υπολογιστή είτε στο PhotoFrame. Το PhotoManager εκτελείται σε Windows 2000, XP και Windows Vista. Το λογισμικό θα είναι συμβατό με iPhoto και θα διατίθεται για MAC OS από τον Σεπτέμβριο 2007.
Κριτικές