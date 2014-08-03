2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
ORD7105C/10
Το αυθεντικό ραδιόφωνο
Αφήστε αυτό το ρετρό ραδιόφωνο της Philips να συμπληρώσει την ακουστική σας εμπειρία. Σχεδιασμένο στο στυλ του θρυλικού ραδιοφώνου του 1955 της Philips, αναπαράγει και φορτίζει iPod και iPhone και διαθέτει στερεοφωνικό δείκτη FM.
Μπεζ μεταξιού
Βάση για iPod/iPhone
Εμπνευσμένο από το ραδιόφωνο του 1955 - Αυτό το ρετρό ραδιόφωνο συνεχίζει τη θρυλική παράδοση του ραδιόφωνου του 1955 της Philips, γνωστού επίσης ως Philetta "254". Στην εποχή του, αυτό το μικρού μεγέθους ραδιόφωνο κατέπληξε τα πλήθη με την απλή σχεδίαση, τον πανίσχυρο ήχο και την πεντακάθαρη λήψη του. Η παρουσία της Philips στο χώρο των ραδιοφώνων ξεκινά από το 1927. Με την πάροδο των δεκαετιών, πολλά μοντέλα αναδείχθηκαν σε θρυλικά σύμβολα και συλλεκτικά είδη.
Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.
3.0
από 5
1
Κριτική
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Η αξιολογηση έγινε για ORD7105C Original-radio
Η αξιολογηση έγινε για ORD7105C Original-radio