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Μη διαθέσιμο πλέον
ORD7100R/00
Το αυθεντικό ραδιόφωνο
Αφήστε αυτό το ρετρό ραδιόφωνο της Philips να συμπληρώσει την ακουστική σας εμπειρία. Σχεδιασμένο στο στυλ του θρυλικού ραδιοφώνου του 1955 της Philips, αναπαράγει και φορτίζει iPod και iPhone και διαθέτει στερεοφωνικό δείκτη FM.
με υποδοχή 30 ακίδων
για iPod/iPhone
FM
10W
Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ώρα.
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