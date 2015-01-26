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Μη διαθέσιμο πλέον

Ρετρό ραδιόφωνο

ORD7100R/00

Το αυθεντικό ραδιόφωνο

Αφήστε αυτό το ρετρό ραδιόφωνο της Philips να συμπληρώσει την ακουστική σας εμπειρία. Σχεδιασμένο στο στυλ του θρυλικού ραδιοφώνου του 1955 της Philips, αναπαράγει και φορτίζει iPod και iPhone και διαθέτει στερεοφωνικό δείκτη FM.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το αυθεντικό ραδιόφωνο

  • με υποδοχή 30 ακίδων

  • για iPod/iPhone

  • FM

  • 10W

Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ώρα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.