Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.