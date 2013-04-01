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Μη διαθέσιμο πλέον
ORD2100C/12
Κάντε μια δήλωση στιλ, με το ρετρό μίνι ραδιόφωνο
Απολαύστε όλη σας τη μουσική στις υπέροχες γραμμές του ρετρό μίνι ραδιοφώνου της Philips. Ακούστε τραγούδια από το iPod/iPhone, ενώ το ραδιόφωνο φορτίζει και συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι του με τη συσκευή Apple.
με υποδοχή 30 ακίδων
για iPod/iPhone
FM, διπλό ξυπνητήρι
4W
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ώρα.
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.
Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην αθόρυβη λειτουργία αναμονής με εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.
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