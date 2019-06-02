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  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
  • Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο

Μη διαθέσιμο πλέον

Nose trimmer series 3000αδιάβροχο τρίμερ για τη μύτη

NT9110/10

4.1
| (296) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο
Το εξάρτημα ψαλιδίσματος για μύτη, αφτιά και φρύδια της Philips χρησιμοποιεί έναν ισχυρό μικρό κόπτη ακριβείας για ασφαλή, γρήγορη και εύκολη εμπειρία ψαλιδίσματος
Δείτε όλα τα οφέλη

για μύτη, αφτιά και φρύδια

Ασφαλές, γρήγορο και εύκολο

  • Μύτη, αυτιά και φρύδια

  • Τρίμερ SafeGuard με θήκη

  • 2 χτένες φρυδιών

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση και μέγιστη άνεση

Ιδανική γωνία για εύκολη πρόσβαση και μέγιστη άνεση

Κόπτης SafeGuard για να αποφεύγετε τραβήγματα, πληγές και κοψίματα

Κόπτης SafeGuard για να αποφεύγετε τραβήγματα, πληγές και κοψίματα

Το επαναστατικό τρίμερ SafeGuard της Philips προστατεύεται από έναν εξαιρετικά λεπτό οδηγό πλέγματος, για να πιάνονται μόνο οι τρίχες και όχι το δέρμα σας. Επιπλέον, οι τρίχες δεν μπορούν να πιαστούν ανάμεσα στις δύο ανεξάρτητα κινούμενες λεπίδες, ώστε να ξεχάσετε διαπαντός τα ενοχλητικά τραβήγματα.

Μαλακή λαβή για μέγιστο έλεγχο

Μαλακή λαβή για μέγιστο έλεγχο

Τα στοιχεία ελαστικής λαβής με μαλακή αφή διασφαλίζουν βέλτιστο κράτημα, ακόμη και όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, για καλύτερο έλεγχο κατά το χειρισμό της συσκευής σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

296

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

02/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

10 years old and still going strong

same battery and the cutter is a good as new needs something to stand on though

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

30/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Simply the best.

I bought this item in June 2012 and now in January 2015 it still works as if it were brand new. Being able to clean the head out after use is a bonus and probably the reason why this machine is simply the best. The cut still is sharp as ever. Highly recommended

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

25/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

First one I have owned to do the job properly

This is a well-made product, comfortable to use and efficient. Very pleased to find the right tool at last

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.