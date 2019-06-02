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Μη διαθέσιμο πλέον
Μύτη, αυτιά και φρύδια
Τρίμερ SafeGuard με θήκη
2 χτένες φρυδιών
Το επαναστατικό τρίμερ SafeGuard της Philips προστατεύεται από έναν εξαιρετικά λεπτό οδηγό πλέγματος, για να πιάνονται μόνο οι τρίχες και όχι το δέρμα σας. Επιπλέον, οι τρίχες δεν μπορούν να πιαστούν ανάμεσα στις δύο ανεξάρτητα κινούμενες λεπίδες, ώστε να ξεχάσετε διαπαντός τα ενοχλητικά τραβήγματα.
Τα στοιχεία ελαστικής λαβής με μαλακή αφή διασφαλίζουν βέλτιστο κράτημα, ακόμη και όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, για καλύτερο έλεγχο κατά το χειρισμό της συσκευής σας.
4.1
από 5
296
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
lenny
02/06/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
10 years old and still going strong
same battery and the cutter is a good as new needs something to stand on though
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
dewboy
30/01/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Simply the best.
I bought this item in June 2012 and now in January 2015 it still works as if it were brand new. Being able to clean the head out after use is a bonus and probably the reason why this machine is simply the best. The cut still is sharp as ever. Highly recommended
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Boris
25/08/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
First one I have owned to do the job properly
This is a well-made product, comfortable to use and efficient. Very pleased to find the right tool at last
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer