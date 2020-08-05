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2 χρόνια εγγύηση
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NT5650/16
5 κουμπωτές χτένες (2, 3, 5, 7 χιλ.)
Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D
61 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 1 ώρας
Εξάρτημα πλάτης
Έως 5 χρόνια εγγύηση
Αφαιρέστε απαλά τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη και τα αυτιά. Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια είναι καθαρά πριν από τη χρήση και εισαγάγετε προσεκτικά το τρίμερ μέσα στη μύτη σας, σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 0,5 εκ. και περιστρέψτε το αργά. Όταν τριμάρετε τις τρίχες στα αυτιά, βεβαιωθείτε ότι τα αυτιά σας δεν έχουν κερί. Για τα φρύδια, τοποθετήστε μία από τις δύο χτένες (3 και 5 χιλ.) στις εγκοπές και τριμάρετε ασκώντας ελαφριά πίεση με τη μηχανή αντίθετα προς τη φορά των τριχών, για ομοιόμορφο κόψιμο στο μήκος που θέλετε. Για περιποίηση λεπτομερειών, χρησιμοποιήστε το με ή χωρίς τη χτένα τριμαρίσματος για λεπτομέρειες που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ρυθμίστε τη γωνία για να τριμάρετε και να διαμορφώσετε το μούσι ή το γενάκι σας με την κεφαλή ακριβείας της συσκευής.
Το τρίμερ για μύτη, αυτιά και φρύδια είναι ειδικά σχεδιασμένο για ασφάλεια και άνεση. Το σύστημα προστασίας καλύπτει τις λεπίδες, ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Είναι επίσης σχεδιασμένο για να μην ξεφεύγει και να μην τραβιέται καμία τρίχα.
Το πρωτοποριακό μας τρίμερ ακριβείας δύο όψεων κόβει γρήγορα και χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία και προς κάθε κατεύθυνση.
3.8
από 5
164
Κριτικές
Hux70
05/08/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Reasonable
I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Nomorenicks
05/08/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
No more fun
This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Jay8887
04/08/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
The prefect trimming system
I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.
Πλεονεκτήματα
Compact
Μειονεκτήματα
Battery operated
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.
Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.