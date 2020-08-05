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  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
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  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα

Nose trimmer series 5000Τρίμερ για μύτη, αυτιά, φρύδια και λεπτομέρειες

NT5650/16

3.8
| (164) Κριτικές
Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
Η σειρά τρίμερ για τη μύτη 5000 της Philips προσφέρει απαλό τριμάρισμα τριχών σε μύτη, αυτιά, φρύδια και λεπτομέρειες. Η νέα τεχνολογία PrecisionTrim και το σύστημα προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν εύκολο και αποδοτικό τριμάρισμα, χωρίς τραβήγματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τριμάρετε τη μύτη, τα αυτιά, τις λεπτομέρειες και τα φρύδια με απόλυτη άνεση

Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα

  • 5 κουμπωτές χτένες (2, 3, 5, 7 χιλ.)

  • Ξυριστική μηχανή με παρακολούθηση περιγράμματος 2D

  • 61 λεπτά αυτονομίας / φόρτιση 1 ώρας

  • Εξάρτημα πλάτης

  • Έως 5 χρόνια εγγύηση

Τριμάρετε τη μύτη, τα αυτιά, τις λεπτομέρειες και τα φρύδια με απόλυτη άνεση

Τριμάρετε τη μύτη, τα αυτιά, τις λεπτομέρειες και τα φρύδια με απόλυτη άνεση

Αφαιρέστε απαλά τις ανεπιθύμητες τρίχες από τη μύτη και τα αυτιά. Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια είναι καθαρά πριν από τη χρήση και εισαγάγετε προσεκτικά το τρίμερ μέσα στη μύτη σας, σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 0,5 εκ. και περιστρέψτε το αργά. Όταν τριμάρετε τις τρίχες στα αυτιά, βεβαιωθείτε ότι τα αυτιά σας δεν έχουν κερί. Για τα φρύδια, τοποθετήστε μία από τις δύο χτένες (3 και 5 χιλ.) στις εγκοπές και τριμάρετε ασκώντας ελαφριά πίεση με τη μηχανή αντίθετα προς τη φορά των τριχών, για ομοιόμορφο κόψιμο στο μήκος που θέλετε. Για περιποίηση λεπτομερειών, χρησιμοποιήστε το με ή χωρίς τη χτένα τριμαρίσματος για λεπτομέρειες που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ρυθμίστε τη γωνία για να τριμάρετε και να διαμορφώσετε το μούσι ή το γενάκι σας με την κεφαλή ακριβείας της συσκευής.

Εύκολο και αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς εκδορές και κοψίματα

Εύκολο και αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς εκδορές και κοψίματα

Το τρίμερ για μύτη, αυτιά και φρύδια είναι ειδικά σχεδιασμένο για ασφάλεια και άνεση. Το σύστημα προστασίας καλύπτει τις λεπίδες, ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Είναι επίσης σχεδιασμένο για να μην ξεφεύγει και να μην τραβιέται καμία τρίχα.

Τριμάρισμα χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία

Τριμάρισμα χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία

Το πρωτοποριακό μας τρίμερ ακριβείας δύο όψεων κόβει γρήγορα και χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία και προς κάθε κατεύθυνση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

164

Κριτικές

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable

I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

No more fun

This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

04/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

The prefect trimming system

I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.

Πλεονεκτήματα

Compact

Μειονεκτήματα

Battery operated

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για έως και 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης μιας διετούς βασικής παγκόσμιας εγγύησης, με 3 επιπλέον έτη κατά τη δήλωση της συσκευής εντός 90 ημερών από την αγορά.

  2. Ισχύει αποκλειστικά για τα μοντέλα σειράς 5000, 7000 και 9000. Διαθέσιμο για την παγκόσμια αγορά, με εξαίρεση τις Η.Π.Α., τον Καναδά και την Κίνα.