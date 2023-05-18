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Μη διαθέσιμο πλέον
NT3650/16
Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
Σύστημα προστασίας Protective Guard
Πλήρως πλενόμενο, μπαταρία ΑΑ
2 χτένες για φρύδια, θήκη
Φτάστε και αφαιρέστε τις ανεπιθύμητες τρίχες στη μύτη και στα αυτιά εύκολα και αποτελεσματικά. Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια σας είναι καθαρά πριν από τη χρήση, εισαγάγετε προσεκτικά το τρίμερ μέσα στη μύτη σας μέχρι 0,5 εκ. το πολύ και μετακινήστε το αργά. Όταν τριμάρετε τις τρίχες στα αυτιά, βεβαιωθείτε ότι τα αυτιά σας δεν έχουν κερί. Για τα φρύδια, τοποθετήστε μία από τις δύο χτένες (3 και 5 χιλ.) στις εγκοπές και τριμάρετε ασκώντας ελαφριά πίεση και μετακινώντας τη μηχανή αντίθετα προς τη φορά των τριχών, για ομοιόμορφο τριμάρισμα στο μήκος που θέλετε.
Το τρίμερ για μύτη, αυτιά και φρύδια είναι ειδικά σχεδιασμένο για ασφάλεια και άνεση. Το σύστημα προστασίας καλύπτει τις λεπίδες, ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Είναι επίσης σχεδιασμένο για να μην ξεφεύγει και να μην τραβιέται καμία τρίχα.
Το πρωτοποριακό μας τρίμερ ακριβείας δύο όψεων κόβει γρήγορα και χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία και προς κάθε κατεύθυνση.
3.8
από 5
279
Κριτικές
Pilio
18/05/2023
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικο
Ασφαλες στη χρήση, φθηνό στην αγορά, ευκολο στο καθάρισμα
Πλεονεκτήματα
Ασφαλής χρήση, ευκολο καθάρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια
Zisis
23/02/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Ευκολία χρήσης, Αποτελεσματικό, Αξίζει τα χρήματά του
Πλεονεκτήματα
ΕΥΧΡΗΣΤΟ
Μειονεκτήματα
ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια
Cybervault
18/12/2025
United Kingdom
Great compact trimmer
Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs
Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs