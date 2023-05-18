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  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
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  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Nose trimmer series 3000Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

NT3650/16

3.8
| (279) Κριτικές
Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα
Η σειρά τρίμερ για τη μύτη 3000 της Philips προσφέρει άνετο τριμάρισμα τριχών σε μύτη, αυτιά και φρύδια. Η νέα τεχνολογία PrecisionTrim και το σύστημα προστασίας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύκολο και αποδοτικό τριμάρισμα, χωρίς τραβήγματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τριμάρισμα τριχών σε μύτη, αυτιά και φρύδια με τη μέγιστη άνεση

Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα

  • Απόλυτη άνεση, χωρίς τράβηγμα

  • Σύστημα προστασίας Protective Guard

  • Πλήρως πλενόμενο, μπαταρία ΑΑ

  • 2 χτένες για φρύδια, θήκη

Τριμάρετε τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια με απόλυτη άνεση

Τριμάρετε τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια με απόλυτη άνεση

Φτάστε και αφαιρέστε τις ανεπιθύμητες τρίχες στη μύτη και στα αυτιά εύκολα και αποτελεσματικά. Βεβαιωθείτε ότι τα ρουθούνια σας είναι καθαρά πριν από τη χρήση, εισαγάγετε προσεκτικά το τρίμερ μέσα στη μύτη σας μέχρι 0,5 εκ. το πολύ και μετακινήστε το αργά. Όταν τριμάρετε τις τρίχες στα αυτιά, βεβαιωθείτε ότι τα αυτιά σας δεν έχουν κερί. Για τα φρύδια, τοποθετήστε μία από τις δύο χτένες (3 και 5 χιλ.) στις εγκοπές και τριμάρετε ασκώντας ελαφριά πίεση και μετακινώντας τη μηχανή αντίθετα προς τη φορά των τριχών, για ομοιόμορφο τριμάρισμα στο μήκος που θέλετε.

Εύκολο και αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς εκδορές και κοψίματα

Εύκολο και αποτελεσματικό τριμάρισμα χωρίς εκδορές και κοψίματα

Το τρίμερ για μύτη, αυτιά και φρύδια είναι ειδικά σχεδιασμένο για ασφάλεια και άνεση. Το σύστημα προστασίας καλύπτει τις λεπίδες, ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Είναι επίσης σχεδιασμένο για να μην ξεφεύγει και να μην τραβιέται καμία τρίχα.

Τριμάρισμα χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία

Τριμάρισμα χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία

Το πρωτοποριακό μας τρίμερ ακριβείας δύο όψεων κόβει γρήγορα και χωρίς κόπο από οποιαδήποτε γωνία και προς κάθε κατεύθυνση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

279

Κριτικές

18/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικο

Ασφαλες στη χρήση, φθηνό στην αγορά, ευκολο στο καθάρισμα

Πλεονεκτήματα

Ασφαλής χρήση, ευκολο καθάρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

23/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Ευκολία χρήσης, Αποτελεσματικό, Αξίζει τα χρήματά του

Πλεονεκτήματα

ΕΥΧΡΗΣΤΟ

Μειονεκτήματα

ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Τρίμερ για μύτη, αφτιά και φρύδια

18/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great compact trimmer

Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

Η αξιολογηση έγινε για Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.