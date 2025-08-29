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  • Χωρίς τραβήγματα
  • Χωρίς τραβήγματα
  • Χωρίς τραβήγματα
  • Χωρίς τραβήγματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Nose trimmer series 3000Πρακτικό τρίμερ για τη μύτη, τα αφτιά και τα φρύδια

NT3160/10

4.2
| (526) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Χωρίς τραβήγματα
Το Philips NOSETRIMMER Series 3000 αφαιρεί απαλά την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα από τη μύτη, τα αυτιά και τα φρύδια. Η τεχνολογία ProtecTube και η ειδικά σχεδιασμένη γωνία του τρίμερ εξασφαλίζουν ένα γρήγορο, εύκολο και άνετο τριμάρισμα, χωρίς τραβήγματα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορο και ασφαλές τριμάρισμα της μύτης, των αυτιών και των φρυδιών

Χωρίς τραβήγματα

  • Χωρίς τραβήγματα

  • Σύστημα προστασίας, ιδανική γωνία

  • Πλήρως πλενόμενο, μπαταρία ΑΑ

  • 2 χτένες για φρύδια, θήκη

Προηγμένο σύστημα προστασίας που εμποδίζει τα τραβήγματα, πληγές και κοψίματα

Προηγμένο σύστημα προστασίας που εμποδίζει τα τραβήγματα, πληγές και κοψίματα

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία ProtecTube, το κοπτικό εξάρτημα προστατεύεται από ένα εξαιρετικά λεπτό οδηγό πλέγματος με στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Επιπλέον, η κοπτική συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπλέκονται οι τρίχες μεταξύ των ανεξάρτητα κινούμενων λεπίδων, για τριμάρισμα χωρίς τράβηγμα.

Εύκολη πρόσβαση στις τρίχες μέσα στα αυτιά και τη μύτη

Το τρίμερ της Philips για τη μύτη έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι απολύτως υπό γωνία για εύκολη πρόσβαση μέσα στο αυτί και τη μύτη σας καθώς και για χρήση στα φρύδια. Με το τρίμερ της Philips για τη μύτη, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλες τις ανεπιθύμητες τρίχες θα αφαιρεθούν αποτελεσματικά.

Εξαιρετικά ακριβές και με εξαιρετικά αιχμηρές εγκοπές κοπής

Εξαιρετικά ακριβές και με εξαιρετικά αιχμηρές εγκοπές κοπής

Ο κόφτης και το προστατευτικό έχουν εξαιρετικά αιχμηρές εγκοπές κοπής ακριβείας για γρήγορο και αποτελεσματικό κόψιμο όλων των τριχών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

526

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

29/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bring it back

Please please please bring this product back, the new ones are useless. Or at least put this same trimmer blade technology in the new ones

Πλεονεκτήματα

Clean cut

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer

30/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Absolutely best product ever

Get this product back! Nowhere to find it. The new one is useless garbage, same are all the other brands...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 5000 NT5171/15 Gentle nose, neck and sideburns trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 5000 NT5171/15 Gentle nose, neck and sideburns trimmer

11/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Best nose trimmer that WAS on the market.

Best nose trimmer that WAS on the market. New version is poor, this model is being scalped on ebay for £120 because it's so good and well wanted.

Πλεονεκτήματα

Cuts hair well and close

Μειονεκτήματα

NA

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.