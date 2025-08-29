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Μη διαθέσιμο πλέον
Χωρίς τραβήγματα
Σύστημα προστασίας, ιδανική γωνία
Πλήρως πλενόμενο, μπαταρία ΑΑ
2 χτένες για φρύδια, θήκη
Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία ProtecTube, το κοπτικό εξάρτημα προστατεύεται από ένα εξαιρετικά λεπτό οδηγό πλέγματος με στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Επιπλέον, η κοπτική συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπλέκονται οι τρίχες μεταξύ των ανεξάρτητα κινούμενων λεπίδων, για τριμάρισμα χωρίς τράβηγμα.
Το τρίμερ της Philips για τη μύτη έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι απολύτως υπό γωνία για εύκολη πρόσβαση μέσα στο αυτί και τη μύτη σας καθώς και για χρήση στα φρύδια. Με το τρίμερ της Philips για τη μύτη, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι όλες τις ανεπιθύμητες τρίχες θα αφαιρεθούν αποτελεσματικά.
Ο κόφτης και το προστατευτικό έχουν εξαιρετικά αιχμηρές εγκοπές κοπής ακριβείας για γρήγορο και αποτελεσματικό κόψιμο όλων των τριχών.
4.2
από 5
526
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Wabbas110
29/08/2025
United Kingdom
Bring it back
Please please please bring this product back, the new ones are useless. Or at least put this same trimmer blade technology in the new ones
Πλεονεκτήματα
Clean cut
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer
LongNoseHairsNow
30/01/2025
United Kingdom
Absolutely best product ever
Get this product back! Nowhere to find it. The new one is useless garbage, same are all the other brands...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 5000 NT5171/15 Gentle nose, neck and sideburns trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 5000 NT5171/15 Gentle nose, neck and sideburns trimmer
MrMeow
11/08/2024
United Kingdom
Best nose trimmer that WAS on the market.
Best nose trimmer that WAS on the market. New version is poor, this model is being scalped on ebay for £120 because it's so good and well wanted.
Πλεονεκτήματα
Cuts hair well and close
Μειονεκτήματα
NA
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear and eyebrow trimmer