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Μη διαθέσιμο πλέον

StreamiumΔικτυακό Music Player

NP1100/12

3.2

| (112) Κριτικές

Απελευθερώστε τη μουσική σας

Συνδέοντάς το στον υπολογιστή σας και το ηχοσύστημά σας, το δικτυακό music player Streamium NP1100 της Philips σάς προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στη μουσική συλλογή του υπολογιστή σας και σε διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ένας νέος κόσμος συναρπαστικών μουσικών δυνατοτήτων!

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Απολαύστε μουσική από PC και Internet - ασύρματα

Απελευθερώστε τη μουσική σας

  • Δωρεάν διαδικτυακό ραδιόφωνο

  • Μεγάλη οθόνη LCD

Μεγάλη οθόνη, μεγάλα εικονίδια και κείμενο σε μεγέθυνση

Μεγάλη οθόνη, μεγάλα εικονίδια και κείμενο σε μεγέθυνση

Τηλεχειριστήριο για πρακτική πλοήγηση

Τηλεχειριστήριο για πρακτική πλοήγηση

Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες του Streamium από την άνεση του καναπέ σας. Πραγματοποιήστε αναζήτηση, πλοήγηση και αναπαραγωγή της μουσικής σας γρήγορα και εύκολα. Με αλφαριθμητική αναζήτηση, QuickJump και SuperScroll, μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στον αγαπημένο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό σας ή στη μουσική από τον υπολογιστή σας. Το κέντρο ελέγχου Streamium βρίσκετε στην παλάμη του χεριού σας.

Ψηφιακές συνδέσεις

Ψηφιακές συνδέσεις

Το δικτυακό music player Streamium είναι έτοιμο να συνδεθεί στη συσκευή ήχου της επιλογής σας με πολλούς τρόπους, δηλαδή μέσω ψηφιακής σύνδεσης, αναλογικής σύνδεσης, με φορητά ηχεία και ακόμη και με τα ακουστικά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

112

Κριτικές

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent internet radio tuner.

Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!

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Η αξιολογηση έγινε για Streamium NP1100 Network Music Player

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium NP1100 Network Music Player

06/04/2016

España

España

muy buena calidad de sonido

tengo varios stream como este pero este Philips np1100 tiene varios años y esta puesto al dia en el 2016

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium NP1100 Network Music Player

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Streamium NP1100 Network Music Player

25/08/2020

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips et les utilisateurs

Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!

Πλεονεκτήματα

Fonctionnait PARFAITEMENT

Μειονεκτήματα

PHILIPS

Η αξιολογηση έγινε για Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2018-08-25

Η αξιολογηση έγινε για Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Ημερομηνία χρήσης 2018-08-25

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