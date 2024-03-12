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  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 900013 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

MG9720/90

4.4
| (466) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Τελειοποιήστε το στυλ σας με το σετ περιποίησης Prestige Edition. Συνδυάζει το Multigroom με 13 εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας, όπως αυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες και το OneBlade Face+Body, για να τριμάρετε με ακρίβεια, να διαμορφώνετε και να ξυρίζετε τρίχες κάθε μήκους.
Δείτε όλα τα οφέλη

Έκδοση Prestige: πολυτελές σετ περιποίησης 13 σε 1

Η απόλυτη συσκευή περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

  • 13 εξαρτήματα

  • Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες

  • Έως 180 λεπτά χρόνος λειτουργίας

  • Αδιάβροχη

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες σε αυτό το τρίμερ για το πρόσωπο και το σώμα είναι ενισχυμένες με σίδερο και σκληρυμένες για μέγιστη αντοχή. Το αποτέλεσμα; Λεπίδες που παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς σκουριά και χωρίς να χρειάζονται λίπανση.

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Τριμάρει, δημιουργεί περιγράμματα και ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους. Προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα χάρη στη λεία επίστρωση και τα στρογγυλεμένα άκρα. Επίσης, με τη λεπίδα που κινείται με ταχύτητα 200x ανά δευτερόλεπτο, ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.

13 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

13 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom συνοδεύεται από 13 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

466

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

12/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Καλό προϊόν με πολλά αξεσουάρ που σε βοηθούν στο ξύρισμα και στο κούρεμα των μαλλιών.

Πλεονεκτήματα

ΠΟΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μειονεκτήματα

ΔΕΝ ΕΧΕΙ AC/DC

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

17/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Good product of Philips exercise quality

Good product of Philips exercise quality. Recommend for home use.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

16/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Φοβερό προϊόν. Κάνει σωστή δουλειά για τα μαλλιά και το μούσι. Ότι έψαχνα ακριβώς

Πλεονεκτήματα

Δυνατή μπαταρία, σωστό κόψιμο

Μειονεκτήματα

Βαριά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Κάθε λεπίδα έχει διάρκεια ζωής έως και 4 μήνες - Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.