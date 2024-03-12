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Μη διαθέσιμο πλέον
13 εξαρτήματα
Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες
Έως 180 λεπτά χρόνος λειτουργίας
Αδιάβροχη
Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες σε αυτό το τρίμερ για το πρόσωπο και το σώμα είναι ενισχυμένες με σίδερο και σκληρυμένες για μέγιστη αντοχή. Το αποτέλεσμα; Λεπίδες που παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς σκουριά και χωρίς να χρειάζονται λίπανση.
Το Philips OneBlade σχεδιάστηκε για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. Τριμάρει, δημιουργεί περιγράμματα και ξυρίζει τρίχες κάθε μήκους. Προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα χάρη στη λεία επίστρωση και τα στρογγυλεμένα άκρα. Επίσης, με τη λεπίδα που κινείται με ταχύτητα 200x ανά δευτερόλεπτο, ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες.
Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom συνοδεύεται από 13 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.
4.4
από 5
466
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΠΑΝΙΩΝΑΡΑ
12/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Καλό προϊόν με πολλά αξεσουάρ που σε βοηθούν στο ξύρισμα και στο κούρεμα των μαλλιών.
Πλεονεκτήματα
ΠΟΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μειονεκτήματα
ΔΕΝ ΕΧΕΙ AC/DC
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Hath
17/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Good product of Philips exercise quality
Good product of Philips exercise quality. Recommend for home use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
MIKermit
16/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Φοβερό προϊόν. Κάνει σωστή δουλειά για τα μαλλιά και το μούσι. Ότι έψαχνα ακριβώς
Πλεονεκτήματα
Δυνατή μπαταρία, σωστό κόψιμο
Μειονεκτήματα
Βαριά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Κάθε λεπίδα έχει διάρκεια ζωής έως και 4 μήνες - Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.