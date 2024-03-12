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Το απόλυτο σετ περιποίησης
20 σε 1: για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Χτενάκι ακριβείας
Μοναδική τεχνολογία OneBlade
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοπτικό χτενάκι προσφέρει 11 ρυθμίσεις μήκους μεταξύ 1-3 χιλ., ώστε να επιτυγχάνετε ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβώς στο μήκος που θέλετε.
Η ταχύτατα κινούμενη λεπίδα (6000 φορές ανά λεπτό) κουρεύει ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες, ενώ διαθέτει λεία επίστρωση και στρογγυλεμένα άκρα για προστασία του δέρματος, ώστε να μπορείτε να περιποιείστε και να ξυρίζετε άνετα τα γένια σας. Καθαρίστε τα μάγουλα, το πηγούνι και το λαιμό και διαμορφώστε στην εντέλεια το μούσι σας.
Οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι του τρίμερ παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα για απόδοση μεγάλης διάρκειας, χωρίς να χρειάζονται λίπανση.
4.4
από 5
466
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΠΑΝΙΩΝΑΡΑ
12/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Καλό προϊόν με πολλά αξεσουάρ που σε βοηθούν στο ξύρισμα και στο κούρεμα των μαλλιών.
Πλεονεκτήματα
ΠΟΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μειονεκτήματα
ΔΕΝ ΕΧΕΙ AC/DC
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Hath
17/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Good product of Philips exercise quality
Good product of Philips exercise quality. Recommend for home use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
MIKermit
16/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Φοβερό προϊόν. Κάνει σωστή δουλειά για τα μαλλιά και το μούσι. Ότι έψαχνα ακριβώς
Πλεονεκτήματα
Δυνατή μπαταρία, σωστό κόψιμο
Μειονεκτήματα
Βαριά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
Σε σύγκριση με το All-in-One τρίμερ της Philips χωρίς το εξάρτημα κοπής 41 χιλ.