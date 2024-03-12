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  • Ακρίβεια με τη δύναμη του ανοξείδωτου ατσαλιού
  • Ακρίβεια με τη δύναμη του ανοξείδωτου ατσαλιού

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.4
| (466) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ακρίβεια με τη δύναμη του ανοξείδωτου ατσαλιού
Δημιουργήστε το προσωπικό σας στυλ με αυτό το απόλυτο σετ περιποίησης προσώπου, μαλλιών και σώματος. Αυτός ο συνδυασμός του πιο προηγμένου μας τρίμερ από ανοξείδωτο ατσάλι και του OneBlade προσφέρει τριμάρισμα και styling ακριβείας, για να πετύχετε το στυλ που θέλετε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τριμάρισμα ακριβείας, καθαρές γραμμές και πρακτικό ξύρισμα

Ακρίβεια με τη δύναμη του ανοξείδωτου ατσαλιού

  • Το απόλυτο σετ περιποίησης

  • 20 σε 1: για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

  • Χτενάκι ακριβείας

  • Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Ομοιόμορφο τριμάρισμα με ένα πέρασμα

Ομοιόμορφο τριμάρισμα με ένα πέρασμα

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοπτικό χτενάκι προσφέρει 11 ρυθμίσεις μήκους μεταξύ 1-3 χιλ., ώστε να επιτυγχάνετε ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβώς στο μήκος που θέλετε.

OneBlade για καθαρές γραμμές και γωνίες

Η ταχύτατα κινούμενη λεπίδα (6000 φορές ανά λεπτό) κουρεύει ακόμα και τις πιο μακριές τρίχες, ενώ διαθέτει λεία επίστρωση και στρογγυλεμένα άκρα για προστασία του δέρματος, ώστε να μπορείτε να περιποιείστε και να ξυρίζετε άνετα τα γένια σας. Καθαρίστε τα μάγουλα, το πηγούνι και το λαιμό και διαμορφώστε στην εντέλεια το μούσι σας.

Απόδοση μεγάλης διάρκειας για αποτελέσματα ακριβείας

Απόδοση μεγάλης διάρκειας για αποτελέσματα ακριβείας

Οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι του τρίμερ παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα για απόδοση μεγάλης διάρκειας, χωρίς να χρειάζονται λίπανση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

466

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

12/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

Καλό προϊόν με πολλά αξεσουάρ που σε βοηθούν στο ξύρισμα και στο κούρεμα των μαλλιών.

Πλεονεκτήματα

ΠΟΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μειονεκτήματα

ΔΕΝ ΕΧΕΙ AC/DC

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

17/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Good product of Philips exercise quality

Good product of Philips exercise quality. Recommend for home use.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

16/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Φοβερό προϊόν. Κάνει σωστή δουλειά για τα μαλλιά και το μούσι. Ότι έψαχνα ακριβώς

Πλεονεκτήματα

Δυνατή μπαταρία, σωστό κόψιμο

Μειονεκτήματα

Βαριά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 9000 MG9710/90 12-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. Σε σύγκριση με το All-in-One τρίμερ της Philips χωρίς το εξάρτημα κοπής 41 χιλ.