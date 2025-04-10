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14 σε 1: για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Χτενάκι ακριβείας
Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες
Τεχνολογία BeardSense
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοπτικό χτενάκι προσφέρει 11 ρυθμίσεις μήκους μεταξύ 1-3 χιλ., ώστε να επιτυγχάνετε ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβώς στο μήκος που θέλετε.
Οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα για απόδοση μεγάλης διάρκειας, χωρίς να χρειάζονται λίπανση.
Το τρίμερ διαβάζει την πυκνότητα των γενιών 125 φορές ανά δευτερόλεπτο και αυξάνει την ισχύ ακριβώς όταν το χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε και τα πυκνά, φουντωτά ή μακρύτερα γένια.
4.4
από 5
1779
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
teochania
10/04/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική για τα χρήματα
Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Παπάκι
30/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.
Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.
Πλεονεκτήματα
Πολλές δυνατότητες.
Μειονεκτήματα
Μέχρι ώρας κανένα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
ΓουΖού
03/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Η απόλυτη μηχανή
Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.
Πλεονεκτήματα
Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα
Μειονεκτήματα
Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes