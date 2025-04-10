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All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7920/15

4.4
| (1779) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ένα εργαλείο, απόλυτη ακρίβεια
Δημιουργήστε το προσωπικό σας στυλ με αυτό το ευέλικτο τρίμερ, που περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για το πρόσωπο, τα μαλλιά και το σώμα σας. Το κοπτικό χτενάκι ακριβείας προσφέρει ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβώς στο μήκος που θέλετε.
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Για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ένα εργαλείο, απόλυτη ακρίβεια

  • 13 σε 1: για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

  • Χτενάκι ακριβείας

  • Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες

  • Τεχνολογία BeardSense

Ομοιόμορφο τριμάρισμα με ένα πέρασμα

Ομοιόμορφο τριμάρισμα με ένα πέρασμα

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κοπτικό χτενάκι προσφέρει 11 ρυθμίσεις μήκους μεταξύ 1-3 χιλ., ώστε να επιτυγχάνετε ομοιόμορφο τριμάρισμα ακριβώς στο μήκος που θέλετε.

Απόδοση μεγάλης διάρκειας για αποτελέσματα ακριβείας

Απόδοση μεγάλης διάρκειας για αποτελέσματα ακριβείας

Οι λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα για απόδοση μεγάλης διάρκειας, χωρίς να χρειάζονται λίπανση.

Ένα τρίμερ που προσαρμόζεται στα γένια σας

Το τρίμερ διαβάζει την πυκνότητα των γενιών 125 φορές ανά δευτερόλεπτο και αυξάνει την ισχύ ακριβώς όταν το χρειάζεστε για να αντιμετωπίσετε και τα πυκνά, φουντωτά ή μακρύτερα γένια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

1779

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική για τα χρήματα

Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

30/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.

Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.

Πλεονεκτήματα

Πολλές δυνατότητες.

Μειονεκτήματα

Μέχρι ώρας κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

03/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Η απόλυτη μηχανή

Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.

Πλεονεκτήματα

Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα

Μειονεκτήματα

Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes