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Μη διαθέσιμο πλέον
14 εξαρτήματα
Τεχνολογία DualCut
Έως 180 λεπτά χρόνος λειτουργίας
Αδιάβροχη
Το τρίμερ μαλλιών "όλα σε ένα" διαθέτει τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλάσιες λεπίδες, σχεδιασμένες για να είναι αυτοακονιζόμενες και να παραμένουν εξίσου αποτελεσματικές με την πρώτη ημέρα για έως και 5 χρόνια.
Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" τριμάρει και διαμορφώνει το στυλ των τριχών του προσώπου και των μαλλιών σας και περιποιείται το σώμα σας με άνεση.
Χρησιμοποιήστε το μεταλλικό τρίμερ με την τεχνολογία DualCut χωρίς χτένα για να δημιουργήσετε καθαρές, αυστηρές γραμμές στα γένια σας, το λαιμό και τα μαλλιά σας ή για να τριμάρετε τις τρίχες του σώματός σας στο ελάχιστο μήκος.
4.4
από 5
1779
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
teochania
10/04/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική για τα χρήματα
Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Παπάκι
30/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.
Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.
Πλεονεκτήματα
Πολλές δυνατότητες.
Μειονεκτήματα
Μέχρι ώρας κανένα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
ΓουΖού
03/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Η απόλυτη μηχανή
Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.
Πλεονεκτήματα
Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα
Μειονεκτήματα
Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα