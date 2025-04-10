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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 700014-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

MG7745/15

4.4
| (1779) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κορυφαίο styling και ακρίβεια
Τελειοποιήστε το προσωπικό σας στυλ με το πιο ευέλικτο και ακριβές τρίμερ μας. 14 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το δικό σας μοναδικό στυλ, από την κορυφή ως τα νύχια. Απολαύστε μέγιστη ακρίβεια με τις λεπίδες DualCut και ενισχυμένο έλεγχο με την αντιολισθητική λαβή από λάστιχο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τρίμερ 14-σε-1 υψηλής ποιότητας για μέγιστη ευελιξία

Κορυφαίο styling και ακρίβεια

  • 14 εξαρτήματα

  • Τεχνολογία DualCut

  • Έως 180 λεπτά χρόνος λειτουργίας

  • Αδιάβροχη

Μέγιστη ακρίβεια με διπλάσιες λεπίδες

Μέγιστη ακρίβεια με διπλάσιες λεπίδες

Το τρίμερ μαλλιών "όλα σε ένα" διαθέτει τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλάσιες λεπίδες, σχεδιασμένες για να είναι αυτοακονιζόμενες και να παραμένουν εξίσου αποτελεσματικές με την πρώτη ημέρα για έως και 5 χρόνια.

Τριμάρετε και δώστε στυλ στο πρόσωπό σας, τα μαλλιά και το σώμα με 14 εξαρτήματα

Τριμάρετε και δώστε στυλ στο πρόσωπό σας, τα μαλλιά και το σώμα με 14 εξαρτήματα

Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" τριμάρει και διαμορφώνει το στυλ των τριχών του προσώπου και των μαλλιών σας και περιποιείται το σώμα σας με άνεση.

Μεταλλικό τρίμερ που τριμάρει με ακρίβεια τα γένια, τα μαλλιά και τις τρίχες του σώματος

Μεταλλικό τρίμερ που τριμάρει με ακρίβεια τα γένια, τα μαλλιά και τις τρίχες του σώματος

Χρησιμοποιήστε το μεταλλικό τρίμερ με την τεχνολογία DualCut χωρίς χτένα για να δημιουργήσετε καθαρές, αυστηρές γραμμές στα γένια σας, το λαιμό και τα μαλλιά σας ή για να τριμάρετε τις τρίχες του σώματός σας στο ελάχιστο μήκος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

1779

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική για τα χρήματα

Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

30/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.

Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.

Πλεονεκτήματα

Πολλές δυνατότητες.

Μειονεκτήματα

Μέχρι ώρας κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

03/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Η απόλυτη μηχανή

Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.

Πλεονεκτήματα

Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα

Μειονεκτήματα

Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.