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Μη διαθέσιμο πλέον
16 εξαρτήματα
Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες
Έως και 120 λεπτά χρόνος λειτουργίας
Αδιάβροχη
Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες σε αυτό το τρίμερ για το πρόσωπο και το σώμα είναι ενισχυμένες με σίδερο και σκληρυμένες για μέγιστη αντοχή. Το αποτέλεσμα; Λεπίδες που παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς σκουριά και χωρίς να χρειάζονται λίπανση.
Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom 7000 συνοδεύεται από 16 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.
Δημιουργήστε καθαρές, ευθείες γραμμές και ομοιόμορφο τριμάρισμα ακόμα και στις πιο χοντρές τρίχες, χάρη στις ατσάλινες λεπίδες ακριβείας του τρίμερ για το σώμα και τα γένια. Αυτές οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες δεν σκουριάζουν και είναι αυτοακονιζόμενες για να διαρκούν περισσότερο.
4.4
από 5
1779
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
teochania
10/04/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική για τα χρήματα
Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Παπάκι
30/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.
Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.
Πλεονεκτήματα
Πολλές δυνατότητες.
Μειονεκτήματα
Μέχρι ώρας κανένα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
ΓουΖού
03/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Η απόλυτη μηχανή
Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.
Πλεονεκτήματα
Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα
Μειονεκτήματα
Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα