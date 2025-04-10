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  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
  • Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 700016 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

MG7736/15

4.4
| (1779) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Τελειοποιήστε το στυλ σας με το πιο ευέλικτο και ακριβές τρίμερ μας. 13 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το δικό σας μοναδικό στυλ, από την κορυφή ως τα νύχια. Απολαύστε μέγιστη ακρίβεια με τις αυτοακονιζόμενες λεπίδες και ενισχυμένο έλεγχο με την αντιολισθητική λαβή από καουτσούκ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τρίμερ υψηλής ποιότητας 16 σε 1 για απόλυτη ευελιξία

Ένα εργαλείο περιποίησης για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

  • 16 εξαρτήματα

  • Aυτοακονιζόμενες μεταλλικές λεπίδες

  • Έως και 120 λεπτά χρόνος λειτουργίας

  • Αδιάβροχη

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες σε αυτό το τρίμερ για το πρόσωπο και το σώμα είναι ενισχυμένες με σίδερο και σκληρυμένες για μέγιστη αντοχή. Το αποτέλεσμα; Λεπίδες που παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς σκουριά και χωρίς να χρειάζονται λίπανση.

16 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

16 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom 7000 συνοδεύεται από 16 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες για λείο αποτέλεσμα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες για λείο αποτέλεσμα

Δημιουργήστε καθαρές, ευθείες γραμμές και ομοιόμορφο τριμάρισμα ακόμα και στις πιο χοντρές τρίχες, χάρη στις ατσάλινες λεπίδες ακριβείας του τρίμερ για το σώμα και τα γένια. Αυτές οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες δεν σκουριάζουν και είναι αυτοακονιζόμενες για να διαρκούν περισσότερο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

1779

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική για τα χρήματα

Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

30/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.

Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.

Πλεονεκτήματα

Πολλές δυνατότητες.

Μειονεκτήματα

Μέχρι ώρας κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

03/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Η απόλυτη μηχανή

Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.

Πλεονεκτήματα

Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα

Μειονεκτήματα

Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.