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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 700014-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

MG7720/15

4.4
| (1779) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Κορυφαίο styling και ακρίβεια
Τελειοποιήστε το προσωπικό σας στυλ με το πιο ευέλικτο και ακριβές τρίμερ μας. 14 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το δικό σας μοναδικό στυλ, από την κορυφή ως τα νύχια. Απολαύστε μέγιστη ακρίβεια με τις λεπίδες DualCut και ενισχυμένο έλεγχο με την αντιολισθητική λαβή από λάστιχο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τρίμερ 14-σε-1 υψηλής ποιότητας για μέγιστη ευελιξία

Κορυφαίο styling και ακρίβεια

  • 14 εξαρτήματα

  • Τεχνολογία DualCut

  • Έως και 120 λεπτά χρόνος λειτουργίας

  • Αδιάβροχη

Μέγιστη ακρίβεια με διπλάσιες λεπίδες

Μέγιστη ακρίβεια με διπλάσιες λεπίδες

Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" διαθέτει προηγμένη τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλές λεπίδες και σχεδιάστηκε για να παραμένει κοφτερό όσο την πρώτη ημέρα.

14 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

14 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom 7000 συνοδεύεται από 14 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες για λείο αποτέλεσμα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες για λείο αποτέλεσμα

Δημιουργήστε καθαρές, ευθείες γραμμές και ομοιόμορφο τριμάρισμα ακόμα και στις πιο χοντρές τρίχες, χάρη στις ατσάλινες λεπίδες ακριβείας του τρίμερ για το σώμα και τα γένια. Αυτές οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες δεν σκουριάζουν και είναι αυτοακονιζόμενες για να διαρκούν περισσότερο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612372

Κριτικές

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4.4

από 5

1779

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική για τα χρήματα

Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

30/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.

Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.

Πλεονεκτήματα

Πολλές δυνατότητες.

Μειονεκτήματα

Μέχρι ώρας κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

03/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Η απόλυτη μηχανή

Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.

Πλεονεκτήματα

Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα

Μειονεκτήματα

Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.