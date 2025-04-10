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  • Ένα εργαλείο, ολοκληρωμένο styling
  • Ένα εργαλείο, ολοκληρωμένο styling
  • Ένα εργαλείο, ολοκληρωμένο styling

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5950/15

4.4
| (1778) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ένα εργαλείο, ολοκληρωμένο styling
Δημιουργήστε το προσωπικό σας στυλ με αυτό το ευέλικτο τρίμερ, που περιλαμβάνει 12 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για το πρόσωπο, τα μαλλιά και το σώμα σας. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα χωρίς να χρειάζονται λίπανση, για τριμάρισμα ακριβείας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ένα εργαλείο, ολοκληρωμένο styling

  • 12 σε 1: για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

  • Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες

  • Τεχνολογία BeardSense

Όλα σε ένα για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" προσφέρει 12 εργαλεία για όλες τις ανάγκες περιποίησης. Τριμάρετε και φορμάρετε τα γένια σας με άνεση, κουρέψτε τα μαλλιά σας και περιποιηθείτε το σώμα σας.

Εξασφαλίστε ομοιόμορφο τριμάρισμα και καθαρές γωνίες

Το τρίμερ και το σετ πολλαπλών χτενών προσφέρουν 14 ρυθμίσεις μήκους από 0,5 έως 16 χιλ. σε βήματα ακριβείας 1 χιλ., τόσο για πιο κοντά όσο και για πιο μακριά γένια. Η στενή σχεδίαση του εξαρτήματος τριμαρίσματος ακριβείας σας επιτρέπει να δημιουργείτε καθαρές γωνίες και λεπτομέρειες. Καθαρίστε τα μάγουλα, το πηγούνι και το λαιμό με το μεταλλικό τρίμερ για να ολοκληρώσετε το λουκ σας.

Πείτε αντίο στην τριχοφυΐα του σώματος

Ξυριστείτε άνετα κάτω από το λαιμό, με το εξάρτημα ξυριστικής σώματος. Ένα μοναδικό σύστημα προστασίας του δέρματος προστατεύει τις ευαίσθητες περιοχές ενώ ξυρίζεστε μέχρι και στο 0,5 χιλ. Μπορείτε επίσης να τριμάρετε τις τρίχες του σώματος με την κουμπτωτή χτένα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

1778

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

10/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική για τα χρήματα

Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000

30/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.

Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.

Πλεονεκτήματα

Πολλές δυνατότητες.

Μειονεκτήματα

Μέχρι ώρας κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

03/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Η απόλυτη μηχανή

Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.

Πλεονεκτήματα

Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα

Μειονεκτήματα

Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τριμάρισμα της τριχοφυΐας του προσώπου 2,3 φορές την εβδομάδα, με την κάθε χρήση να διαρκεί κατά μ.ό. 11,5 λεπτά