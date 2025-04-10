2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
12 σε 1: για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες
Τεχνολογία BeardSense
Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" προσφέρει 12 εργαλεία για όλες τις ανάγκες περιποίησης. Τριμάρετε και φορμάρετε τα γένια σας με άνεση, κουρέψτε τα μαλλιά σας και περιποιηθείτε το σώμα σας.
Το τρίμερ και το σετ πολλαπλών χτενών προσφέρουν 11 ρυθμίσεις μήκους από 0,5 έως 16 χιλ. σε βήματα ακριβείας 1 χιλ., τόσο για πιο κοντά όσο και για πιο μακριά γένια. Η στενή σχεδίαση του εξαρτήματος τριμαρίσματος ακριβείας σας επιτρέπει να δημιουργείτε καθαρές γωνίες και λεπτομέρειες. Καθαρίστε τα μάγουλα, το πηγούνι και το λαιμό με το μεταλλικό τρίμερ για να ολοκληρώσετε το λουκ σας.
Ξυριστείτε άνετα κάτω από το λαιμό, με το εξάρτημα ξυριστικής σώματος. Ένα μοναδικό σύστημα προστασίας του δέρματος προστατεύει τις ευαίσθητες περιοχές ενώ ξυρίζεστε μέχρι και στο 0,5 χιλ. Μπορείτε επίσης να τριμάρετε τις τρίχες του σώματος με την κουμπτωτή χτένα.
4.4
από 5
1779
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
teochania
10/04/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική για τα χρήματα
Στον λίγο χρόνο που τη χρησιμοποιώ είναι άψογη πολύ καλό κόψιμο και πολλά αξεσουάρ
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Η αξιολογηση έγινε για All-in-One Trimmer MG5940/15 Series 5000
Παπάκι
30/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ πρακτικό και λειτουργικό.
Πολλές δυνατότητες με χαμηλή τιμή αγοράς. Κόβει ικανοποιητικά.
Πλεονεκτήματα
Πολλές δυνατότητες.
Μειονεκτήματα
Μέχρι ώρας κανένα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7736/15 16 σε 1, πρόσωπο, μαλλιά και σώμα
ΓουΖού
03/03/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Η απόλυτη μηχανή
Η καλύτερη μηχανή που έχω δει μέχρι τώρα. Ειδικά το εξάρτημα για κοντό κόψιμο με προστασία για να μην 'δαγκώνει' κρέας η μηχανή είναι κορυφαίο, προστατεύει ακόμα και όταν κουρεύει δύσκολες περιοχές.
Πλεονεκτήματα
Το προστατευτικό εξάρτημα για κοντό κόψιμο χωρίς να δαγκώνει δέρμα
Μειονεκτήματα
Οι κομμένες τρίχες κολλάνε στα γράσσα που έχουν τα εξαρτήματα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 7000 MG7720/15 14-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Με βάση τριμάρισμα της τριχοφυΐας του προσώπου 2,3 φορές την εβδομάδα, με την κάθε χρήση να διαρκεί κατά μ.ό. 11,5 λεπτά