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Μη διαθέσιμο πλέον
11 εξαρτήματα
Τεχνολογία DualCut
Έως 80 λεπτά αυτονομία
Αδιάβροχο
Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" διαθέτει προηγμένη τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλές λεπίδες και σχεδιάστηκε για να παραμένει κοφτερό όσο την πρώτη ημέρα.
Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom συνοδεύεται από 11 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.
Δημιουργήστε καθαρές, ευθείες γραμμές και ομοιόμορφο τριμάρισμα ακόμα και στις πιο χοντρές τρίχες, χάρη στις ατσάλινες λεπίδες ακριβείας του τρίμερ για το σώμα και τα γένια. Αυτές οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες δεν σκουριάζουν και είναι αυτοακονιζόμενες για να διαρκούν περισσότερο.
4.2
από 5
692
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
SteTse
12/10/2021
Ελλάδα
Ικανοποιητικό για τα λεφτά του και την δουλειά του
Αν και έχω κάνει μια αντικατάσταση (από 6/4/20 αγορά, στις 12/10/2021) επειδή ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί (με παράτησε μισό ξυρισμένο και μισό αξύριστο στο πρόσωπο), είναι μια πολύ καλή μηχανή με πολλές λειτουργίες για απλή καθημερινή χρήση περιποίησης! Το μικρότερο τρίμερ για τις λεπτομέρειες έχει πάρα πολύ μικρή κεφαλή, θα μπορούσε να ηταν ίσως λίγο μεγαλύτερη!
Πλεονεκτήματα
Πολλά εξαρτήματα, Αυτονομία, Φόρτιση
Μειονεκτήματα
Πολύ μικρό το τριμέρ για τις μικρές λεπτομέρειες.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
loizoss
08/12/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
πολυ καλο προιον
θα το προτεινα σε οποιονδηποτε θελει μια κουρευτικη με πολλες σκαλες και ειναι αδιαβροχη. εχει πολυ καλη τιμη
Πλεονεκτήματα
πολλα εργαλεια , αδιαβροχο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Archangelos
03/11/2020
Ελλάδα
Αυτή η ξυριστικη μηχανή είναι φοβερή
Η μηχανή αυτή κάνει φοβερή δουλειά. Έχει αρκετές σκάλες οι οποίες μπαίνουν πανευκολα. Εύκολο στην χρήση για κούρεμα αλλά και ξύρισμα. Θέλει λίγο προσοχή όταν ξυρίζεις ευαίσθητες περιοχές, όπως μασχάλες κλπ, γτ μπορεί να σε κόψει. Η μπαταρία κρατάει αρκετά. Αν έβαζα κάτι αρνητικο είναι πως θέλει ώρα να φορτισει.
Πλεονεκτήματα
Κουρεύει και ξυρίζει τέλεια. Πολλές σκάλες που μπαίνουν εύκολα. Εύκολο στην χρηση
Μειονεκτήματα
Φορτίζει πολύ αργά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα