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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
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  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια
  • Κορυφαίο styling και ακρίβεια

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 500011-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

MG5730/15

4.2
| (692) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κορυφαίο styling και ακρίβεια
Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό στυλ με αυτό το ευέλικτο τρίμερ, που περιλαμβάνει 11 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για το πρόσωπο, τα μαλλιά και το σώμα σας. Οι λεπίδες DualCut παρέχουν μέγιστη ακρίβεια και η αντιολισθητική λαβή από λάστιχο βελτιώνει την πρακτικότητα και τον έλεγχο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τρίμερ 11-σε-1 για μέγιστη ευελιξία

Κορυφαίο styling και ακρίβεια

  • 11 εξαρτήματα

  • Τεχνολογία DualCut

  • Έως 80 λεπτά αυτονομία

  • Αδιάβροχο

Μέγιστη ακρίβεια με διπλάσιες λεπίδες

Μέγιστη ακρίβεια με διπλάσιες λεπίδες

Αυτό το τρίμερ "όλα σε ένα" διαθέτει προηγμένη τεχνολογία DualCut για μέγιστη ακρίβεια. Έχει διπλές λεπίδες και σχεδιάστηκε για να παραμένει κοφτερό όσο την πρώτη ημέρα.

11 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

11 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom συνοδεύεται από 11 εξαρτήματα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης σώματος.

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες για λείο αποτέλεσμα

Αυτοακονιζόμενες λεπίδες για λείο αποτέλεσμα

Δημιουργήστε καθαρές, ευθείες γραμμές και ομοιόμορφο τριμάρισμα ακόμα και στις πιο χοντρές τρίχες, χάρη στις ατσάλινες λεπίδες ακριβείας του τρίμερ για το σώμα και τα γένια. Αυτές οι αντιδιαβρωτικές λεπίδες δεν σκουριάζουν και είναι αυτοακονιζόμενες για να διαρκούν περισσότερο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

692

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

12/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ικανοποιητικό για τα λεφτά του και την δουλειά του

Αν και έχω κάνει μια αντικατάσταση (από 6/4/20 αγορά, στις 12/10/2021) επειδή ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί (με παράτησε μισό ξυρισμένο και μισό αξύριστο στο πρόσωπο), είναι μια πολύ καλή μηχανή με πολλές λειτουργίες για απλή καθημερινή χρήση περιποίησης! Το μικρότερο τρίμερ για τις λεπτομέρειες έχει πάρα πολύ μικρή κεφαλή, θα μπορούσε να ηταν ίσως λίγο μεγαλύτερη!

Πλεονεκτήματα

Πολλά εξαρτήματα, Αυτονομία, Φόρτιση

Μειονεκτήματα

Πολύ μικρό το τριμέρ για τις μικρές λεπτομέρειες.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

08/12/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολυ καλο προιον

θα το προτεινα σε οποιονδηποτε θελει μια κουρευτικη με πολλες σκαλες και ειναι αδιαβροχη. εχει πολυ καλη τιμη

Πλεονεκτήματα

πολλα εργαλεια , αδιαβροχο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

03/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτή η ξυριστικη μηχανή είναι φοβερή

Η μηχανή αυτή κάνει φοβερή δουλειά. Έχει αρκετές σκάλες οι οποίες μπαίνουν πανευκολα. Εύκολο στην χρήση για κούρεμα αλλά και ξύρισμα. Θέλει λίγο προσοχή όταν ξυρίζεις ευαίσθητες περιοχές, όπως μασχάλες κλπ, γτ μπορεί να σε κόψει. Η μπαταρία κρατάει αρκετά. Αν έβαζα κάτι αρνητικο είναι πως θέλει ώρα να φορτισει.

Πλεονεκτήματα

Κουρεύει και ξυρίζει τέλεια. Πολλές σκάλες που μπαίνουν εύκολα. Εύκολο στην χρηση

Μειονεκτήματα

Φορτίζει πολύ αργά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 5000 MG5730/15 11-σε-1, Πρόσωπο, Μαλλιά και Σώμα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.