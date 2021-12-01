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Λεπίδες με στρογγυλεμένες άκρες
Αυτοακονιζόμενες λεπίδες
Λυχνία LED φόρτισης και χαμηλής στάθμης μπαταρίας
Χτένα για τις ευαίσθητες περιοχές
Ρυθμιζόμενη χτένα (3-7 χιλ.)
Το τρίμερ μας συνοδεύεται από 9 εργαλεία, για να τριμάρετε και να περιποιείστε τα γένια σας, να κουρεύετε τα μαλλιά σας και να περιποιείστε το σώμα σας, καλύπτοντας με άνεση όλες τις ανάγκες περιποίησής σας.
Οι λεπίδες και οι χτένες για γένια του τρίμερ δημιουργούν καθαρές, ευθείες γραμμές για ιδανική εμφάνιση με ευκολία.
Τοποθετήστε τη χτένα κουρέματος μαλλιών και επιλέξτε από τις διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους, για να διατηρείτε εύκολα το στυλ χτενίσματός σας στο σπίτι.
4.2
από 5
706
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
TryfonK
01/12/2021
Ελλάδα
Πολύ καλή επιλογή λόγω χρημάτων
Πολύ καλό προϊόν κυρίως από οικονομικής πλευράς... Απόλυτα ικανοποιητικό τριμάρισμα της γενειάδας σε όλες τις συμπεριλαμβανόμενες κεφαλές !!!
Πλεονεκτήματα
Τιμή, εργονομία, πρακτικότητα
Μειονεκτήματα
Λίγες κεφαλές
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου
Xenofon
28/11/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικά
From previous experience and very easy to use. Very compact
Πλεονεκτήματα
Easy and compact
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3730/15 8-σε-1, Πρόσωπο και μαλλιά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3730/15 8-σε-1, Πρόσωπο και μαλλιά
Guppy3
03/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Κάνεις ότι θέλεις
Από σχέδια και γραμμές, σβήσιμο ή απλό τριμμάρισμα στη γενειάδα, έχω κάνει τέλεια κουρέματα και στυλ στον εαυτό μου σε πρόσωπο και μούσι! Φυσικά την χρησιμοποιώ πάντα και πλέον προσωπικά δεν αγοράζω ξυράφια και αφρούς, μόνο μια κρέμα για το μούσι έχω. Είναι οικονομική, η μπαταρία κρατάει πολύ, ο καθαρισμός της είναι κυριολεκτικά 20 δευτερόλεπτα, είναι πανέμορφη και μου έχει λύσει τα χέρια διότι δεν χρειάζομαι καν να επισκέπτομαι τον κουρέα κάθε φορά που θέλω μια λεπτομέρεια στο μαλλί ή ένα τριμμάρισμα για μούσι τριών ημερών. Το κάνω μόνος μου !
Πλεονεκτήματα
Διάρκεια μπαταρίας, δύναμη ισχύος , ποικιλία σε σκάλες και ιδιότητες, ευκολία καθαρισμού, οικονομία χώρου(επειδή είναι 2 σε ένα), καλή κατασκευή, εύκολη στη χρήση
Μειονεκτήματα
Φορτίζει σχετικά αργα (αλλά πιστέψτε με δεν επηρεάζει, για προσωπική χρήση είναι τέλεια)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου
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