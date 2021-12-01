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  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
  • Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα

All-in-One Trimmer 3000 SeriesΤρίμερ 7 σε 1

MG3920/15

4.2
| (706) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα
Σχεδιασμένο για ευελιξία και αποδοτικότητα. Με 7 εξαρτήματα, αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες για ακρίβεια μεγάλης διάρκειας και στρογγυλεμένα άκρα για απαλότερο τριμάρισμα, το τρίμερ σάς προσφέρει την ευελιξία να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά όλες τις ανάγκες περιποίησης.
Δείτε όλα τα οφέλη

Για πρόσωπο, μαλλιά και σώμα

Ένα εργαλείο για εύκολο και γρήγορο φορμάρισμα

  • Λεπίδες με στρογγυλεμένες άκρες

  • Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

  • LED φόρτισης

Τρίμερ 7 σε 1

Τρίμερ 7 σε 1

Το trimmer μας συνοδεύεται από 7 εργαλεία, ώστε να μπορείτε να τριμάρετε και να διαμορφώνετε τις τρίχες του προσώπου σας και να κόβετε τα μαλλιά σας, καλύπτοντας με ευκολία όλες τις ανάγκες σας για περιποίηση.

Τα ιδανικά σας γένια με ευκολία και ακρίβεια

Τα ιδανικά σας γένια με ευκολία και ακρίβεια

Οι λεπίδες και οι χτένες για γένια του τρίμερ δημιουργούν καθαρές, ευθείες γραμμές για ιδανική εμφάνιση με ευκολία.

Κόψτε τις τρίχες σας όπως θέλετε

Κόψτε τις τρίχες σας όπως θέλετε

Τοποθετήστε τη χτένα κουρέματος μαλλιών και επιλέξτε από τις διαφορετικές ρυθμίσεις μήκους, για να διατηρείτε εύκολα το στυλ χτενίσματός σας στο σπίτι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

706

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή επιλογή λόγω χρημάτων

Πολύ καλό προϊόν κυρίως από οικονομικής πλευράς... Απόλυτα ικανοποιητικό τριμάρισμα της γενειάδας σε όλες τις συμπεριλαμβανόμενες κεφαλές !!!

Πλεονεκτήματα

Τιμή, εργονομία, πρακτικότητα

Μειονεκτήματα

Λίγες κεφαλές

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

28/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικά

From previous experience and very easy to use. Very compact

Πλεονεκτήματα

Easy and compact

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3730/15 8-σε-1, Πρόσωπο και μαλλιά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3730/15 8-σε-1, Πρόσωπο και μαλλιά

03/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνεις ότι θέλεις

Από σχέδια και γραμμές, σβήσιμο ή απλό τριμμάρισμα στη γενειάδα, έχω κάνει τέλεια κουρέματα και στυλ στον εαυτό μου σε πρόσωπο και μούσι! Φυσικά την χρησιμοποιώ πάντα και πλέον προσωπικά δεν αγοράζω ξυράφια και αφρούς, μόνο μια κρέμα για το μούσι έχω. Είναι οικονομική, η μπαταρία κρατάει πολύ, ο καθαρισμός της είναι κυριολεκτικά 20 δευτερόλεπτα, είναι πανέμορφη και μου έχει λύσει τα χέρια διότι δεν χρειάζομαι καν να επισκέπτομαι τον κουρέα κάθε φορά που θέλω μια λεπτομέρεια στο μαλλί ή ένα τριμμάρισμα για μούσι τριών ημερών. Το κάνω μόνος μου !

Πλεονεκτήματα

Διάρκεια μπαταρίας, δύναμη ισχύος , ποικιλία σε σκάλες και ιδιότητες, ευκολία καθαρισμού, οικονομία χώρου(επειδή είναι 2 σε ένα), καλή κατασκευή, εύκολη στη χρήση

Μειονεκτήματα

Φορτίζει σχετικά αργα (αλλά πιστέψτε με δεν επηρεάζει, για προσωπική χρήση είναι τέλεια)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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