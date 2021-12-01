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  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
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  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
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  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"
  • Τρίμερ "όλα σε ένα"

Μη διαθέσιμο πλέον

Multigroom series 30009-σε-1, Πρόσωπο και Μαλλιά

MG3740/15

4.2
| (706) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τρίμερ "όλα σε ένα"
Δοκιμάστε ένα νέο λουκ, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, με αυτό το ανθεκτικό τρίμερ "όλα σε ένα". 9 εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σας επιτρέπουν να δημιουργείτε εύκολα το ακριβές στυλ που επιθυμείτε στα μαλλιά και το πρόσωπό σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Τρίμερ 9-σε-1

Τρίμερ "όλα σε ένα"

  • 9 εξαρτήματα

  • Aυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες

  • Χρόνος λειτουργίας έως και 60 λεπτά

  • Πλενόμενα εξαρτήματα

Λεπίδες από σκληρυμένο ατσάλι που δεν σπάνε, δεν στομώνουν και δεν σκουριάζουν

Λεπίδες από σκληρυμένο ατσάλι που δεν σπάνε, δεν στομώνουν και δεν σκουριάζουν

Οι αυτοακονιζόμενες ατσάλινες λεπίδες σε αυτό το τρίμερ για το πρόσωπο και το σώμα είναι ενισχυμένες με σίδερο και σκληρυμένες για μέγιστη αντοχή. Το αποτέλεσμα; Λεπίδες που παραμένουν κοφτερές όπως την πρώτη ημέρα, χωρίς σκουριά και χωρίς να χρειάζονται λίπανση.

9 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

9 χτένες για την περιποίηση του προσώπου και των μαλλιών σας

Το τρίμερ "όλα σε ένα" Philips Multigroom 3000 διαθέτει 9 εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για να περιποιείστε με άνεση τα γένια σας και να κουρεύετε τα μαλλιά σας.

Εξασφαλίστε ένα ομοιόμορφο τριμάρισμα

Εξασφαλίστε ένα ομοιόμορφο τριμάρισμα

Αποκτήστε εύκολο, ομοιόμορφο κούρεμα ακόμα και στην πιο πυκνή τρίχα. Οι ατσάλινες λεπίδες ακριβείας του τρίμερ για το σώμα και τα γένια δημιουργούν καθαρές, ευθείες γραμμές για άψογο φινίρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612372

Κριτικές

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4.2

από 5

706

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή επιλογή λόγω χρημάτων

Πολύ καλό προϊόν κυρίως από οικονομικής πλευράς... Απόλυτα ικανοποιητικό τριμάρισμα της γενειάδας σε όλες τις συμπεριλαμβανόμενες κεφαλές !!!

Πλεονεκτήματα

Τιμή, εργονομία, πρακτικότητα

Μειονεκτήματα

Λίγες κεφαλές

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

28/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικά

From previous experience and very easy to use. Very compact

Πλεονεκτήματα

Easy and compact

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3730/15 8-σε-1, Πρόσωπο και μαλλιά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3730/15 8-σε-1, Πρόσωπο και μαλλιά

03/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνεις ότι θέλεις

Από σχέδια και γραμμές, σβήσιμο ή απλό τριμμάρισμα στη γενειάδα, έχω κάνει τέλεια κουρέματα και στυλ στον εαυτό μου σε πρόσωπο και μούσι! Φυσικά την χρησιμοποιώ πάντα και πλέον προσωπικά δεν αγοράζω ξυράφια και αφρούς, μόνο μια κρέμα για το μούσι έχω. Είναι οικονομική, η μπαταρία κρατάει πολύ, ο καθαρισμός της είναι κυριολεκτικά 20 δευτερόλεπτα, είναι πανέμορφη και μου έχει λύσει τα χέρια διότι δεν χρειάζομαι καν να επισκέπτομαι τον κουρέα κάθε φορά που θέλω μια λεπτομέρεια στο μαλλί ή ένα τριμμάρισμα για μούσι τριών ημερών. Το κάνω μόνος μου !

Πλεονεκτήματα

Διάρκεια μπαταρίας, δύναμη ισχύος , ποικιλία σε σκάλες και ιδιότητες, ευκολία καθαρισμού, οικονομία χώρου(επειδή είναι 2 σε ένα), καλή κατασκευή, εύκολη στη χρήση

Μειονεκτήματα

Φορτίζει σχετικά αργα (αλλά πιστέψτε με δεν επηρεάζει, για προσωπική χρήση είναι τέλεια)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Multigroom series 3000 MG3710/15 6-σε-1, Προσώπου

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.