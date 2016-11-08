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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM906/12
Πάθος με τον ήχο
Βυθιστείτε σε ήχο ποιότητας audiophile με το νέο σύστημα Component Hi-Fi της Philips, που διαθέτει μεταξωτό θολοειδές τουίτερ. Επιπλέον, τα κομψά ξύλινα ηχεία και το αλουμινένιο περίβλημα βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο.
Ηχείο-σωλήνας Hi-fi
Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ
150 W
Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.
Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική με τον τρόπο που θέλετε.
Με ενσωματωμένα ηχεία σωλήνες Hi-Fi, τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας, την οποία συνήθως απολαμβάνουμε από συστήματα audiophile. Η αναλογική φύση των ηχείων σωλήνων προσφέρει πιο ευχάριστο ήχο στο μη γραμμικό σύστημα ακοής μας. Ο ήχος από ηχείο σωλήνα έχει χαμηλό επίπεδο παραμόρφωσης , περισσότερες λεπτομέρειες και ζεστό αλλά ζωντανό ήχο.
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3.8
από 5
15
Κριτικές
BEAR
08/11/2016
Sverige
Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl
SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)
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Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
WhoDoneIt
21/07/2013
Nederland
zeer fraaie Hifi set
Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Buisje
11/02/2012
België
eindelijk geen transistorgeluid
Bij mijn kapper staat een oude radio pickupcombinatie. Wel een buizenradio. Het ding geeft een fantastisch geluid. Bij mijn witgoedzaak stond de mcm 906. Hij liet mij het geluid horen en ik was meteen verkocht. Fantastisch wanneer je radio aanzet en je weer langzaam de buizen ziet opgloeien. Dan moet ik elke keer weer terug denken aan die tijd dat in je eigen raqdio een buis de geest gaf. Op naar de winkel opzoek naar de des betreffende buis. Ik heb het vertrouwen erin dat me met dit systeem niet gebeurd.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp