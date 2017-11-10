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Μη διαθέσιμο πλέον

Heritage AudioΣύστημα Component Hi-Fi

MCM772/12

4.7

| (11) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πάθος με τον ήχο

Βυθιστείτε σε ήχο ποιότητας audiophile με το νέο σύστημα Component Hi-Fi της Philips, που διαθέτει μεταξωτό θολοειδές τουίτερ. Επιπλέον, τα κομψά ξύλινα ηχεία και το αλουμινένιο περίβλημα βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο.

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Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Πάθος με τον ήχο

  • Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ

  • 100W

Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων

Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.

Ξύλινα ηχεία για εξαιρετικό φυσικό ήχο

Ξύλινα ηχεία για εξαιρετικό φυσικό ήχο

Η φύση μάς παρέχει πάντα ό,τι καλύτερο, για παράδειγμα το ξύλο. Έχει διαπιστωθεί ότι το ξύλο διαθέτει ακουστικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε συσκευές ήχου και μουσικά όργανα. Εκλεπτυσμένα μουσικά όργανα, όπως το πιάνο και το βιολί, κατασκευάζονται από ξύλο για εύλογους λόγους - για τους ίδιους λόγους που αυτά τα ηχεία διαθέτουν ξύλινο περίβλημα. Απολαύστε τη ρεαλιστική εμπειρία πλούσιου ήχου που αποδίδουν αυτά τα ξύλινα ηχεία.

Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ για πεντακάθαρο ήχο

Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ για πεντακάθαρο ήχο

Το μεταξωτό θολοειδές τουίτερ διαθέτει διάφραγμα από μετάξι - υλικό ανώτερο από τα άλλα που χρησιμοποιούνται στα συνηθισμένα τουίτερ. Το μεταξωτό υλικό που χρησιμοποιείται στο διάφραγμα διαθέτει ανώτερα χαρακτηριστικά απόσβεσης ήχου και η μαλακή του υφή εξασφαλίζει ελάχιστο ακουστικό διαχωρισμό. Ως αποτέλεσμα, ο ήχος που παράγεται από ένα μεταξωτό θολοειδές τουίτερ είναι απαλός, ζεστός και με μεγάλο εύρος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

11

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

21/07/2013

Nederland

Nederland

heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.

wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.