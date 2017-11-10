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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Βυθιστείτε σε ήχο ποιότητας audiophile με το νέο σύστημα Component Hi-Fi της Philips, που διαθέτει μεταξωτό θολοειδές τουίτερ. Επιπλέον, τα κομψά ξύλινα ηχεία και το αλουμινένιο περίβλημα βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο.
Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ
100W
Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.
Η φύση μάς παρέχει πάντα ό,τι καλύτερο, για παράδειγμα το ξύλο. Έχει διαπιστωθεί ότι το ξύλο διαθέτει ακουστικές ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε συσκευές ήχου και μουσικά όργανα. Εκλεπτυσμένα μουσικά όργανα, όπως το πιάνο και το βιολί, κατασκευάζονται από ξύλο για εύλογους λόγους - για τους ίδιους λόγους που αυτά τα ηχεία διαθέτουν ξύλινο περίβλημα. Απολαύστε τη ρεαλιστική εμπειρία πλούσιου ήχου που αποδίδουν αυτά τα ξύλινα ηχεία.
Το μεταξωτό θολοειδές τουίτερ διαθέτει διάφραγμα από μετάξι - υλικό ανώτερο από τα άλλα που χρησιμοποιούνται στα συνηθισμένα τουίτερ. Το μεταξωτό υλικό που χρησιμοποιείται στο διάφραγμα διαθέτει ανώτερα χαρακτηριστικά απόσβεσης ήχου και η μαλακή του υφή εξασφαλίζει ελάχιστο ακουστικό διαχωρισμό. Ως αποτέλεσμα, ο ήχος που παράγεται από ένα μεταξωτό θολοειδές τουίτερ είναι απαλός, ζεστός και με μεγάλο εύρος.
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4.7
από 5
11
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
RGZL
21/07/2013
Nederland
heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.
wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp