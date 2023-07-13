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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM770/12
Πάθος με τον ήχο
Βυθιστείτε σε ήχο ποιότητας audiophile με το νέο σύστημα Component Hi-Fi της Philips, που διαθέτει μεταξωτό θολοειδές τουίτερ. Επιπλέον, τα κομψά ξύλινα ηχεία και το αλουμινένιο περίβλημα βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο.
Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ
60W
Το χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο είναι ελαφρύ και μπορεί να αντέξει στις υψηλότερες θερμοκρασίες, παρέχοντας υψηλή αντοχή και σκληρότητα, καθώς και καλή αντιδιαβρωτική προστασία.
Το micro system διαθέτει βάση με τέσσερα τριγωνικά πόδια. Μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε παραμόρφωση του ήχου εξαιτίας δονήσεων, υπερθέρμανσης και ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που μπορεί να δημιουργηθεί από τον ενισχυτή και το CD Player. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.4
από 5
10
Κριτικές
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Ημερομηνία χρήσης 2023-06-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Ημερομηνία χρήσης 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp