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Μη διαθέσιμο πλέον

Heritage AudioΣύστημα Component Hi-Fi

MCM770/12

3.4

| (10) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Βυθιστείτε σε ήχο ποιότητας audiophile με το νέο σύστημα Component Hi-Fi της Philips, που διαθέτει μεταξωτό θολοειδές τουίτερ. Επιπλέον, τα κομψά ξύλινα ηχεία και το αλουμινένιο περίβλημα βελτιώνουν την ποιότητα του ήχου εξασφαλίζοντας ακρίβεια και έλεγχο.

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Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Πάθος με τον ήχο

  • Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ

  • 60W

Περίβλημα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή

Περίβλημα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή

Το χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο είναι ελαφρύ και μπορεί να αντέξει στις υψηλότερες θερμοκρασίες, παρέχοντας υψηλή αντοχή και σκληρότητα, καθώς και καλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Εξελιγμένη σχεδίαση στοιχείων με βάση

Εξελιγμένη σχεδίαση στοιχείων με βάση

Το micro system διαθέτει βάση με τέσσερα τριγωνικά πόδια. Μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε παραμόρφωση του ήχου εξαιτίας δονήσεων, υπερθέρμανσης και ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που μπορεί να δημιουργηθεί από τον ενισχυτή και το CD Player. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

10

Κριτικές

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Ημερομηνία χρήσης 2023-06-13

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Ημερομηνία χρήσης 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.