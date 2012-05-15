ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Κλασικό σύστημα micro Hi-Fi

MCM761/12

4

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας με το ηχοσύστημα classic micro Hi-Fi της Philips. Αντιγράψτε τη μουσική σας απευθείας σε μορφή MP3 μέσω USB Direct. Δεν απαιτείται υπολογιστής. Κομψά ηχεία με φινίρισμα από ξύλο, για μια κλασική εμφάνιση που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Πάθος με τον ήχο

  • Τουίτερ τύπου Ribbon

  • 150 W

Έλεγχος πρίμων και μπάσων για ρύθμιση των υψηλών και χαμηλών τόνων

Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική με τον τρόπο που θέλετε.

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.