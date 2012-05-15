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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας με το ηχοσύστημα classic micro Hi-Fi της Philips. Αντιγράψτε τη μουσική σας απευθείας σε μορφή MP3 μέσω USB Direct. Δεν απαιτείται υπολογιστής. Κομψά ηχεία με φινίρισμα από ξύλο, για μια κλασική εμφάνιση που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.
Τουίτερ τύπου Ribbon
150 W
Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική με τον τρόπο που θέλετε.
Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
4.0
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
murcielago
15/05/2012
España
Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero
1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión
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Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica
Siggi64
24/06/2015
Deutschland
Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften
Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.
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Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem
muki
11/12/2013
België
Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.
Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassiek hifi-microsysteem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM761 Klassiek hifi-microsysteem