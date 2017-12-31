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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM760/12
Ψηφιακή μουσική με εξαγωγή CD
Πραγματοποιήστε εξαγωγή και απολαύστε τα αγαπημένα σας CD σε MP3 player ή στο κομψό σύστημα Micro Hi-Fi MCM760 με απίθανο ήχο. Εύκολη εγγραφή με το πάτημα ενός κουμπιού - χωρίς PC! Μπορείτε επίσης να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική στο φορητό MP3 player.
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
USB Direct
Το Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon είναι ένα μονοπολικό τουίτερ, το οποίο παράγει δυναμικό και καθαρό ήχο από εμπρός. Είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνά στα εξελιγμένα συστήματα ήχου για την αναπαραγωγή ήχου μοναδικής πιστότητας. Οι συμβατικοί κώνοι και τα θολοειδή τουίτερ βασίζονται στην αρχή του κατευθυντικού κινητού πηνίου, ενώ το μονοπολικό τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon εκπέμπει υψηλές συχνότητες σε πλήρη ακτινοβολία 180 μοιρών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται αισθητά το εύρος του φάσματος του ήχου στους υψηλότερους τόνους και διευρύνεται το ηδυσημείο για ευρύτερο, καθαρό και φυσικό ήχο, ακόμα και στα ηχητικά συστήματα μικρού μεγέθους.
Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική με τον τρόπο που θέλετε.
Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.
3.8
από 5
8
Κριτικές
Andrea76
31/12/2017
Italia
Vero hi-fi a prezzo estremamente conveniente
Avevo ascoltato questo piccolo grande sistema hi-fi presso il punto vendita Trony di Milano San Babila, non per acquistarlo personalmente ma essendo consulente hi-fi e precisamente "affordable hi-fi specialist". L'elemento che più mi ha colpito sono stati i diffusori, ben fatti e con una timbrica fedele e naturale. L'ho prontamente suggerito a molte persone che in quel periodo mi avevano commissionato la consulenza per un "affordable hi-fi system". Per 179 euro garantiva una qualità migliore di molte soluzioni a componenti separati. Purtoppo rimase in commercio per pochissimo tempo e la successiva produzione non è stata nemmeno lontamente all'altezza dal punto di vista della qualità sonora, soprattutto in termini di fedeltà. Recentemente ho scoperto che molti appassionati esperti utilizzano questi splendidi diffusori all'interno di sistemi a componenti separati di alto livello, soprattutto in abbinamento ad amplificatori Marantz e ai compianti lettori Philips con l'insuperato convertitore TDA1541 (io stesso ho il modello CD460 nel mio impianto di riferimento). Un gran peccato che la Philips abbia smesso di produrre questo sistema e soprattutto questi diffusori, che montano altoparlanti di pregio e sono costruiti molto bene. Come consulente avrei non solo continuato a farne una pubblicità esagerata, ma ne avrei acquistata molto volentieri una coppia per uso personale. Memore dei primi diffusori da me utilizzati, Philips ovviamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM760 Sistema micro Hi-Fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM760 Sistema micro Hi-Fi
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Πλεονεκτήματα
Taille , son , esthétique
Μειονεκτήματα
Un twetter à ruban HS
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM760 Microchaîne hi-fi
Ημερομηνία χρήσης 2023-05-18
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM760 Microchaîne hi-fi
Ημερομηνία χρήσης 2023-05-18
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM760 HiFi-Microsystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM760 HiFi-Microsystem
Δεν υποστηρίζεται μουσική με Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.