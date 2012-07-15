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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Ικανοποιήστε όλες τις ανάγκες σας για ήχο με το κομψό και συμπαγές σύστημα MCM700 micro hi-fi που διαθέτει αναπαραγωγή USB Direct. Θαυμάστε την κεντρική μονάδα με φινίρισμα από καθρέφτη, ενώ απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας που παρέχεται από μοντέρνα ηχεία με φινίρισμα από ξύλο.
MP3/WMA-CD
USB
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
4.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Η αξιολογηση έγινε για MCM700 Microchaîne hi-fi
Η αξιολογηση έγινε για MCM700 Microchaîne hi-fi
Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM700 Microchaîne hi-fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM700 Microchaîne hi-fi
yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM700 Microchaîne hi-fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM700 Microchaîne hi-fi