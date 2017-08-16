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Μη διαθέσιμο πλέον

HarmonyΣύστημα micro Hi-Fi ξεχωρ στοιχείων

MCM7000/12

4.3

| (14) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Το MCM7000/12 της Philips προσφέρει υπέροχο ήχο από CD, MP3 Link και USB Direct. Τα θολοειδή τουίτερ Hi-Fi προσφέρουν λεπτομερή και φυσικό ήχο, ενώ ο έλεγχος των πρίμων και των μπάσων σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε την τονικότητα. Τέλος, το αλουμινένιο περίβλημα χαρίζει εμφάνιση και αίσθηση υψηλής ποιότητας.

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Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

  • Θολοειδές τουίτερ Hi-Fi

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Συνολική ισχύς εξόδου 60W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 60W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Θολοειδές τουίτερ για λεπτομερή και φυσικό ήχο

Το θολοειδές τουίτερ Hi-Fi αναπαράγει πεντακάθαρα τις συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος βελτιώνοντας τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία. Καθώς αποδίδει μια αρμονική μίξη αναλλοίωτου και φυσικού ήχου, το θολοειδές τουίτερ προσφέρει λεπτομερή καθαρότητα των φωνητικών, ατόφιο ήχο οργάνων και φυσική χροιά, ισορροπώντας το συνολικό αποτέλεσμα ήχου, όταν συντονίζεται με ένα συνδυασμό από γούφερ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

14

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

16/08/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

ottimo

ottimo ascolto e facile da usare, a volte non riconosce qualche cd, ma basta spingere con i tasti giusti e parte e puoi ascoltare musica con una ottima fedeltà. ottimo rapporto qualità prezzo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Harmony MCM7000 Sistema micro Hi-Fi Component

15/07/2012

France

France

Satisfait

Chaine montrant une bonne puissance, une qualité de son et un design soigné. Un produit qui me donne entière satisfaction.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Harmony MCM7000 Microchaîne hi-fi

10/02/2012

Nederland

Nederland

heel goed geluid

een goed product met uitstekende geluidskwalieteiten.Zeer tevreden

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Harmony MCM7000 Micro HiFi-systeem met componentontwerp

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.