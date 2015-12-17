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Μη διαθέσιμο πλέον
Πλούσιος και ισχυρός ήχος
Το μοντέρνο μικροσύστημα ήχου MCM3150 της Philips πρωτοπορεί, με ήχο γεμάτο λεπτομέρεια και πανίσχυρα μπάσα, χάρη στην τεχνολογία wOOx.
120W
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer 3". Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί την τυπική μορφή συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.
Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) σας επιτρέπει να συντονίζεστε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύετε τις συχνότητες. Σε κανονική λειτουργία, το RDS εμφανίζει το όνομα του σταθμού αντί για τη συχνότητα μετάδοσης, διευκολύνοντας τον γρήγορο και εύκολο συντονισμό. Το RDS επίσης επιτρέπει στους σταθμούς να αποστέλλουν μηνύματα κειμένου όπως ειδήσεις και πληροφορίες του σταθμού απευθείας στην οθόνη του ραδιόφωνου. Το κείμενο RDS αποστέλλεται στην ίδια συχνότητα στην οποία μεταδίδεται ο ραδιοφωνικός σταθμός, λειτουργία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. Μπορείτε να επιλέξετε τη βασική προβολή RDS (όνομα σταθμού) ή να γίνετε συνδρομητές σε πρόσθετες υπηρεσίες κειμένου.
5.0
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
audinet
17/12/2015
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
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Ddlb
12/04/2015
France
Très bien
Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine
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DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3150 Mini Stereoanlage