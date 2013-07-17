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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM305/12
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου με το κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής MP3/WMA μέσω USB Direct ή MP3 link. Κομψά ηχεία με φινίρισμα από ξύλο για μια κλασική εμφάνιση που είναι πάντοτε στη μόδα.
30W
Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) σας επιτρέπει να συντονίζεστε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύετε τις συχνότητες. Σε κανονική λειτουργία, το RDS εμφανίζει το όνομα του σταθμού αντί για τη συχνότητα μετάδοσης, διευκολύνοντας τον γρήγορο και εύκολο συντονισμό. Το RDS επίσης επιτρέπει στους σταθμούς να αποστέλλουν μηνύματα κειμένου όπως ειδήσεις και πληροφορίες του σταθμού απευθείας στην οθόνη του ραδιόφωνου. Το κείμενο RDS αποστέλλεται στην ίδια συχνότητα στην οποία μεταδίδεται ο ραδιοφωνικός σταθμός, λειτουργία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. Μπορείτε να επιλέξετε τη βασική προβολή RDS (όνομα σταθμού) ή να γίνετε συνδρομητές σε πρόσθετες υπηρεσίες κειμένου.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
3.7
από 5
13
Κριτικές
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem