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Μη διαθέσιμο πλέον

Κλασικό σύστημα μουσικής micro

MCM305/12

3.7

| (13) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου με το κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής MP3/WMA μέσω USB Direct ή MP3 link. Κομψά ηχεία με φινίρισμα από ξύλο για μια κλασική εμφάνιση που είναι πάντοτε στη μόδα.

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Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Πάθος με τον ήχο

  • 30W

Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και υπηρεσίες δεδομένων

Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) σας επιτρέπει να συντονίζεστε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύετε τις συχνότητες. Σε κανονική λειτουργία, το RDS εμφανίζει το όνομα του σταθμού αντί για τη συχνότητα μετάδοσης, διευκολύνοντας τον γρήγορο και εύκολο συντονισμό. Το RDS επίσης επιτρέπει στους σταθμούς να αποστέλλουν μηνύματα κειμένου όπως ειδήσεις και πληροφορίες του σταθμού απευθείας στην οθόνη του ραδιόφωνου. Το κείμενο RDS αποστέλλεται στην ίδια συχνότητα στην οποία μεταδίδεται ο ραδιοφωνικός σταθμός, λειτουργία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. Μπορείτε να επιλέξετε τη βασική προβολή RDS (όνομα σταθμού) ή να γίνετε συνδρομητές σε πρόσθετες υπηρεσίες κειμένου.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής

Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής

Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

13

Κριτικές

3

17/07/2013

Österreich

Österreich

Super Bild und tolle Verarbeitung

Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.

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Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

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Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

09/10/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed

Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben

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Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem

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Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem

24/09/2011

Nederland

Nederland

Ideaal!

Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!

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Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM305 Classic-microgeluidssysteem

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.