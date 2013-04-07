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Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Απολαύστε υπέροχη μουσική από διάφορες πηγές: MP3-CD και ραδιόφωνο μέχρι φορητές συσκευές μέσω USB Direct και MP3 Link. Αυτό το ηχοσύστημα micro της Philips διαθέτει επίσης τεχνολογία wOOx για βαθύ ήχο μπάσων, ενώ προσφέρει κομψές επιλογές τοποθέτησης σε τοίχο.
40W
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Ο τέλειος συνδυασμός λεπτής και ευέλικτης σχεδίασης, το ηχοσύστημα της Philips έχει σχεδιαστεί έξυπνα ώστε να ταιριάζει με το χώρο σας. Στο κάτω μέρος του ηχοσυστήματος υπάρχει ενσωματωμένη βάση ώστε το ηχοσύστημα να τοποθετείται με σταθερότητα σε οποιοδήποτε ράφι ή ντουλάπι. Όταν το στερεώνετε στον τοίχο, έχετε την ίδια ευελιξία όπως και εάν χρησιμοποιούσατε τη βάση.
Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.
3.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
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Η αξιολογηση έγινε για MCM3050 Microchaîne
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Η αξιολογηση έγινε για MCM3050 Microchaîne
kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
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Η αξιολογηση έγινε για MCM3050 Microcadena
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3050 Microcadena