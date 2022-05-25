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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM3000/12
Πλούσιος και ισχυρός ήχος
Το μοντέρνο μουσικό σύστημα Micro MCM3000/12 από τη Philips πρωτοπορεί, με ήχο γεμάτο λεπτομέρεια και πανίσχυρα μπάσα - χάρη στην τεχνολογία wOOx. Συνδεθείτε μέσω USB Direct για να ακούσετε μουσική ή τοποθετήστε CD και MP3-CD... και απολαύστε τον πλούσιο ήχο!
100W
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
Τα θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία. Προσφέρουν μια αρμονική μίξη αναλλοίωτου και φυσικού ήχου, λεπτομερή καθαρή φωνή και καθαρούς τόνους των μουσικών οργάνων, εξισορροπώντας τον συνολικό ήχο όταν συνδυαστούν με γούφερ.
Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.
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3.4
από 5
14
Κριτικές
dijoux
25/05/2022
France
Υπάλληλος της Philips
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Πλεονεκτήματα
rien a dire
Μειονεκτήματα
pas Inconvénients
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3000 Microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3000 Microchaîne
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3000 Mini Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3000 Mini Stereoanlage
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3000 Mini Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM3000 Mini Stereoanlage