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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα Sleek micro

MCM280D/12

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε τη μουσική από το iPhone/iPod με εξαιρετικό ήχο, χάρη στο σύστημα micro Hi-Fi MCM280D της Philips. Εξαιρετικά κομψό, σας παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης του iPhone/iPod κατά την αναπαραγωγή, τη δυνατότητα αντιγραφής CD σε MP3, καθώς και τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής MP3/WMA από φορητές συσκευές μέσω USB Direct.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο

  • βάση για iPhone/iPod

Συνολική ισχύς εξόδου 60W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 60W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

19/10/2011

Nederland

Nederland

Mooi en prachtig geluid

Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM280D Slank microgeluidssysteem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM280D Slank microgeluidssysteem

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.