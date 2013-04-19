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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM233/79
Πάθος με τον ήχο
Το ηχοσύστημα Sleek micro MCM233 της Philips είναι επίπεδο και αναρτάται σε τοίχο, έτσι ώστε να ταιριάζει σε οποιαδήποτε διαρρύθμιση. Ακούστε μουσική από τα CD σας ή συνδέστε το φορητό σας player απευθείας στην υποδοχή USB ή MP3, για μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία.
20 W
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 20W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.
3.7
από 5
35
Κριτικές
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Elegante sistema audio micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne
BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne