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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM233/12
Πάθος με τον ήχο
Επίπεδο και με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, αυτό το μουσικό σύστημα Sleek micro MCM233/12 της Philips, ταιριάζει σε οποιαδήποτε διαρρύθμιση. Απολαύστε μουσική από τα CD σας ή συνδέστε το φορητό player σας στην υποδοχή USB Direct ή MP3 link για να απολαμβάνετε συνολικά τη μουσική σας.
20W
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 20W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
3.7
από 5
35
Κριτικές
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Elegante sistema audio micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne
BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne