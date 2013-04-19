ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Στυλ προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

Κομψό ηχοσύστημα micro

MCM233/12

3.7

| (35) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Επίπεδο και με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, αυτό το μουσικό σύστημα Sleek micro MCM233/12 της Philips, ταιριάζει σε οποιαδήποτε διαρρύθμιση. Απολαύστε μουσική από τα CD σας ή συνδέστε το φορητό player σας στην υποδοχή USB Direct ή MP3 link για να απολαμβάνετε συνολικά τη μουσική σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο

  • 20W

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 20W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.7

από 5

35

Κριτικές

19/04/2013

Italia

Italia

caratteristiche complessive eccellenti

sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Elegante sistema audio micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Elegante sistema audio micro

15/07/2012

France

France

DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE

Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne

15/07/2012

France

France

Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.

Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM233 Élégante microchaîne

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.