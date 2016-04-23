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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
Θύρα USB για φόρτιση
Έως 15W
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
3.1
από 5
21
Κριτικές
biberkof
23/04/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo prodotto
Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Sistema musicale micro
MarioArg
24/11/2015
España
Un buen equipo
Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena
xquiquex76
14/11/2015
España
Tras 1 año, la radio no funciona
Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.
Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena
Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena