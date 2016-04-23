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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

MCM2300/12

3.1
| (21) Κριτικές
Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική με αυτό το μικρό, ολοκληρωμένο ηχοσύστημα της Philips που διαθέτει USB, είσοδο ήχου και αναπαραγωγή CD. Απολαύστε δυνατή μουσική με τα ηχεία με ανάκλαση μπάσων και τα ψηφιακά στοιχεία ελέγχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις ήχου.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • Έως 15W

Μέγιστη ισχύς εξόδου 15 W

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.1

από 5

21

Κριτικές

23/04/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo prodotto

Molto compatto. Suono buono. Prezzo molto conveniente. Comodissima la porta USB.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Sistema musicale micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Sistema musicale micro

24/11/2015

España

España

Un buen equipo

Solo le falta la salida de auriculares y seria un equipo perfecto. De todas formas funciona bien y tiene un excelente sonido. El diseño sobrio hace que pueda ponerse en cualquier lado y quede muy bien. Personalmente lo recomiendo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena

14/11/2015

España

España

Tras 1 año, la radio no funciona

Hola me regalaron hace poco mas de un año la microcadena, y la radio no funciona, en el display se queda la palabra tuner y no se escucha nada.

Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena

Η αξιολογηση έγινε για MCM2300 Microcadena

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