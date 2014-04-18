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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου με το κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής MP3/WMA μέσω USB Direct ή MP3 link. Κομψά ηχεία με φινίρισμα από ξύλο για μια κλασική εμφάνιση που είναι πάντοτε στη μόδα.
Κασέτα
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Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
4.0
από 5
8
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
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Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Martinete78
22/05/2019
España
Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso
Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Microcadena clásica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Microcadena clásica