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Μη διαθέσιμο πλέον

Κλασικό σύστημα μουσικής micro

MCM207/12

4

| (8) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου με το κλασικό σύστημα μουσικής micro της Philips. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής MP3/WMA μέσω USB Direct ή MP3 link. Κομψά ηχεία με φινίρισμα από ξύλο για μια κλασική εμφάνιση που είναι πάντοτε στη μόδα.

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Πάθος με τον ήχο

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Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

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Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

8

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

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Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

22/05/2019

España

España

Para mi es muy elegante,y un poquito caprichoso

Digo un poco caprichoso a la hora de reproducir cds,algunos saltan,pero para mi no es molesto,hay que buscar en internet el programa adecuado de grabacion,nada mas. Fue un regalazo de mi hermano y la verdad fue un acierto. Con cassette en la parte superior y su bandeja motorizada,y su sonido nitido,es un deleite para los oidos. Yo de los saltos,ni caso,porque la culpa no puede ser de la philips mcm207/12,sino de suciedad en los cds, arañazos,suciedad en la lente... Un saludo.

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Η αξιολογηση έγινε για MCM207 Microcadena clásica

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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