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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM2050/12
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Απολαύστε υπέροχη μουσική από πολλαπλές πηγές. Ακούστε μουσική από MP3-CD, από το ραδιόφωνο ή από φορητές συσκευές μέσω του MP3 Link και του USB Direct. Αναρτήστε το ηχοσύστημα micro MCM2050/12 της Philips στον τοίχο ή τοποθετήστε το πάνω στην επιφάνεια του τραπεζιού. Χάρη στην κομψή, μοντέρνα του εμφάνιση, ταιριάζει σε κάθε σπίτι.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 20W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
3.6
από 5
29
Κριτικές
DV62
09/08/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2050 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2050 Sistema musicale micro
GB51
25/05/2013
Italia
PRODOTTO OTTIMO
PARTICOLARI TECNICI e DI DESIGN MOLTO CURATI e il rapporto qualità-prezzo è soddisfacente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2050 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2050 Sistema musicale micro
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2050 Mini-Stereoanlage