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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα Micro Hi-Fi

MCM204/12

4

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Το νεο-κλασικό μοντέλο

Σχεδιασμένο ειδικά για όσους εκτιμούν την τεχνολογία και το design, το Philips MCM204 αποπνέει κομψότητα και ποιότητα. Απολαύστε μουσική MP3/WMA από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής με αναπαραγωγή USB Direct.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αναπαραγωγή USB Direct

Το νεο-κλασικό μοντέλο

  • Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

0

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

13/12/2015

Deutschland

Deutschland

Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung

Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM204 HiFi-Microsystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM204 HiFi-Microsystem

16/10/2011

France

France

excellent produit

je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM204 Microchaîne hi-fi

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM204 Microchaîne hi-fi

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.