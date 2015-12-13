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Μη διαθέσιμο πλέον
Το νεο-κλασικό μοντέλο
Σχεδιασμένο ειδικά για όσους εκτιμούν την τεχνολογία και το design, το Philips MCM204 αποπνέει κομψότητα και ποιότητα. Απολαύστε μουσική MP3/WMA από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής με αναπαραγωγή USB Direct.
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
USB Direct
Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
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4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Dragoneye78
13/12/2015
Deutschland
Fazit : empfehlenswert, Optik chic, Kaufempfehlung
Alles in Allem eine gute Investition. Gut zu bedienen, ob mit oder ohne FB.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM204 HiFi-Microsystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM204 HiFi-Microsystem
titine45
16/10/2011
France
excellent produit
je ne regrette pas mon achat . je la recommande vivement. pratique l'utilisation de la clé usb ce qui permet d'écouter vos morceaux favoris du moment sans avoir à se faire des cd. le seul inconvénient c'est qu'elle n'affiche pas l'heure en veille .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM204 Microchaîne hi-fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM204 Microchaîne hi-fi