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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM2000/12
Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική
Ακούστε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια στη φορητή σας συσκευή αναπαραγωγής μουσικής με USB Direct και MP3 Link. Αυτό το ηχοσύστημα Micro MCM2000/12 από την Philips επιτρέπει επίσης την αναπαραγωγή MP3-CD, WMA-CD και CD-R/RW, ενώ διαθέτει ηχεία με ανάκλαση για δυνατά και πλούσια μπάσα.
CD, MP3-CD, USB, FM
20W
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) σας επιτρέπει να συντονίζεστε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται να απομνημονεύετε τις συχνότητες. Σε κανονική λειτουργία, το RDS εμφανίζει το όνομα του σταθμού αντί για τη συχνότητα μετάδοσης, διευκολύνοντας τον γρήγορο και εύκολο συντονισμό. Το RDS επίσης επιτρέπει στους σταθμούς να αποστέλλουν μηνύματα κειμένου όπως ειδήσεις και πληροφορίες του σταθμού απευθείας στην οθόνη του ραδιόφωνου. Το κείμενο RDS αποστέλλεται στην ίδια συχνότητα στην οποία μεταδίδεται ο ραδιοφωνικός σταθμός, λειτουργία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. Μπορείτε να επιλέξετε τη βασική προβολή RDS (όνομα σταθμού) ή να γίνετε συνδρομητές σε πρόσθετες υπηρεσίες κειμένου.
3.9
από 5
30
Κριτικές
Arnold2
15/07/2016
Italia
Piccolo è potente
Un micro hi-fi completo , di semplice utilizzo grazie al telecomando con tutte le funzioni a portata di mano . L'ho testato con dei brani contenenti escursioni di bassi e alti e brani strumentali , con ottimi risultati , anche a volume massimo non si ha distorsione della musica, caratteristica che mi ha soddisfatto pienamente e che non è facile da trovare in questa categoria di hi-fi.
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Η αξιολογηση έγινε για MCM2000 Sistema musicale micro
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Η αξιολογηση έγινε για MCM2000 Sistema musicale micro
Carlillos78
28/08/2016
España
Es de lo mejor,pero con matices
Me lo compre hace ya dos años e iba perfecta.El diseño es magnifico.Hasta que un dia se cayo de la estanteria.Pero seguia funcionando perfectamente.El unico fallo que le ponga son las interrupciones, que gracias a dios me lo estan analizando en un taller de electronica y tambien para que lo reparen de la caida.El control remoto es de lo mejor,me gusta mucho y a la bandeja del reproductor tampoco le pongo pega.Ahora a esperar a que me la traigan en buen estado, estoy deseando tenerla ahi tan chula en mi dormitorio.
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Η αξιολογηση έγινε για MCM2000 Microcadena
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Η αξιολογηση έγινε για MCM2000 Microcadena
Jartsa
19/10/2021
Suomi
Επαληθευμένος αγοραστής
vanhaksi erinomainen
Kirppari löydöksi erinomainen soitin. Siitä löytyy kaikki itselle tarvittavat ominaisuudet. Ei tarvitse maksaa hirveitä summia soittimesta, kun saa soivan pelin edullisesti.
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Η αξιολογηση έγινε για MCM2000 Mikromusiikkijärjestelmä
Ημερομηνία χρήσης 2021-06-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM2000 Mikromusiikkijärjestelmä
Ημερομηνία χρήσης 2021-06-19