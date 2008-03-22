Λειτουργίες χρονοδιακόπτη αφύπν.& αυτ. διακοπής

Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.