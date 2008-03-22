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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM177/12
Εξαιρετικός ήχος σε κομψό σχεδιασμό
Ειδικά σχεδιασμένο για όσους εκτιμούν την τεχνολογία και το στυλ, το σύστημα αποπνέει αίσθηση κομψότητας και ποιότητας. Χάρη στη δυνατότητα USB Direct μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή και να ελέγχετε τα MP3/WMA αρχεία του φορητού σας player και των συσκευών αποθήκευσης USB από απόσταση.
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
USB Direct
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
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