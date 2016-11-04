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Μη διαθέσιμο πλέον
Ηχοσύστημα Micro όλα σε ένα
Απολαύστε φανταστικό ήχο από το μικρό και κομψό ηχοσύστημα Micro MCM149. Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD εμπλουτισμένη με Δυναμική ενίσχυση μπάσων.
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD
Μικρό μέγεθος
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 4W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Eindhoven1978
04/11/2016
España
Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!
Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM149 Microcadena Hi-Fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM149 Microcadena Hi-Fi
Hyzonn
11/06/2017
France
Bonne chaîne hifi !
Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM149 Microchaîne hi-fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM149 Microchaîne hi-fi