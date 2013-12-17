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Μη διαθέσιμο πλέον
MCM1120/12
Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική
Ακούστε φανταστικό ήχο από το πραγματικά μικρό και κομψό κλασικό ηχοσύστημα micro MCM1120/12 της Philips. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD και αναπαραγωγή USB Direct εμπλουτισμένη μέσω της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
CD, MP3-CD, USB, FM
Κασέτα
10W
Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
3.5
από 5
6
Κριτικές
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem