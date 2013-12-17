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Μη διαθέσιμο πλέον

Κλασικό ηχοσύστημα micro

MCM1120/12

3.5

| (6) Κριτικές

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Ακούστε φανταστικό ήχο από το πραγματικά μικρό και κομψό κλασικό ηχοσύστημα micro MCM1120/12 της Philips. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD και αναπαραγωγή USB Direct εμπλουτισμένη μέσω της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το μικρό ηχοσύστημα

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Κασέτα

  • 10W

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Συμπαγής σχεδίαση

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

6

Κριτικές

3
2

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

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Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica

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Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Microcadena clásica

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.