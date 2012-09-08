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Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε τα αγαπημένα σας CD και τη μουσική σας, όπως ακριβώς θέλετε. Το μουσικό σύστημα cube micro της Philips αναπαράγει CD και όχι μόνο, ενώ διαθέτει και USB Direct για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε τρόπο ζωής.
Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle. Το συμπαγές σύστημα χωρά σε κάθε δωμάτιο χάρη στον κομψό σχεδιασμό και στο μέγεθός του.
Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Carlo50
08/09/2012
Italia
Prodotto eccellente!!!
Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!
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Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube
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Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube
23/09/2011
Italia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube