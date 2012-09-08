ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα Cube micro

MCM103B/12

5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε τα αγαπημένα σας CD και τη μουσική σας, όπως ακριβώς θέλετε. Το μουσικό σύστημα cube micro της Philips αναπαράγει CD και όχι μόνο, ενώ διαθέτει και USB Direct για την αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε τρόπο ζωής.

Δείτε όλα τα οφέλη

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Πάθος με τον ήχο

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle. Το συμπαγές σύστημα χωρά σε κάθε δωμάτιο χάρη στον κομψό σχεδιασμό και στο μέγεθός του.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3

Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCM103B Sistema audio micro Cube

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.